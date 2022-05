“Acaramelados”: Mane Swett y Julián Elfenbein tuvieron cariñosa junta en restaurante de La Dehesa

La actriz Mane Swett y el animador Julián Elfenbein fueron vistos de lo más acaramelados en el exclusivo restaurante “El Fogón de la Patagonia” de La Dehesa, en Lo Barnechea. Así lo dio a conocer la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez en su live de Instagram “Bombastic Prime”, asegurando que los rumores de romance eran del todo ciertos y el amor volvió a las vidas de los excompañeros del show de entretención “¿Quién es La Máscara?”.

Durante la transmisión online, Gutiérrez salió a responder las reiteras consultas que le hacían sobre los tortolitos y se explayó con todo, sin hacer “Pasapalabra”.

“Me preguntaban mucho por el tema de Julián y Mane Swett y les dije que no sabía. Le bajé el perfil porque no tenía ninguna certeza de que efectivamente fuera así. Pero me contaron, una persona que los vio muy de cerca, que anoche Julián con Mane estaban acaramelados en un restaurante de La Dehesa. Eso vendría a confirmar el romance entre ellos dos”, descaseteó la compañera de Raquel Argandoña en “Zona de Estrellas”.

“Los dos están separados y maduros. Él lo pasó mal con su separación porque su ex mujer tomó la decisión de separarse y siempre pensó que iban a volver. Mariela rehízo su vida más rápido, y no me consta que le haya sido infiel”, explicó la panelista respecto a la exesposa del animador de “The Voice” en Chilevisión y agregó que lo que más le llamaba la atención del actual romance, es la gran diferencia de estatura entre ambos, comentó risueña.

“Cinco meses”

“Entonces ahora está rehaciendo su vida y siendo feliz. Llevan varios meses juntos, por lo menos salen hace cinco meses”, finalizó la periodista.

Los rumores de romance partieron meses atrás, cuando otra reportera del amor, Paula Escobar soltó la copucha a través de Instagram.

“Julián Elfenbein tendría una relación cercana, bastante piola con Mane Swett”, dijo Escobar.

“Empiezan a grabar La Máscara, son personas que no han tenido buena suerte, los dos de muy bajo perfil, se encontraron, se caen bien, tienen buena onda, se gustan pero todavía no lo dan a la luz pública”, agregó.