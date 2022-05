Douglas tendió la mano a Marcianeke: “Uno tiene que ayudar a los músicos chilenos”

Hace dos años que el cantante Douglas no visitaba tierras chilenas y esta vez lo hizo en gloria y majestad para deleitar a su fanaticada con su canciones del recuerdo y su nuevo single “Segunda parte”, con el cual celebrará sus 25 años de carrera en noviembre próximo.

El intérprete de “Cariño malo” estuvo 12 días en nuestro país y se presentó en distintos eventos (Catapilco, Chicureo y Los Andes) que estaban pendientes por la pandemia. Ocasión, donde aprovechó de regalonear con su familia, disfrutar de las marraquetas y las empanadas de queso derretido, y ponerse al día con los rumores de farándula donde él, junto a sus amigos que viven en Miami salieron al baile.

“Fue un viaje muy bonito, de reencuentro con mi público. Aproveché de ver al millón de amigos que tengo y a todos mis familiares. Fueron días muy intensos, pero recibí mucho cariño. Me vine con el corazón muy llenito”, señaló a Publimetro.

El artista - quien se encuentra radicado en Miami desde el año 2017 y ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Emmy Awards de New York- se encuentra promocionando su último single “Segunda parte”, el cual compuso junto a Arturo Medina y Chris Müller. Si bien, en un comienzo la canción tenía otro destinatario fue su propia esposa, Ana Sol Romero, quien le pidió que la cantara él.

“Cuando íbamos en la segunda canción, mi mujer tocó la puerta y nos interrumpió diciendo, mi amor, esa canción la tienes que grabar tú, no puede ser para nadie más, está hecha para ti”, confesó.

“Qué lata la farándula: instalar verdades a través de mentiras”

Pero, no todo fue de goce para el cantante, puesto que estando en Chile tuvo que responder a los rumores faranduleros donde él y su grupo de amigos salieron al baile, luego que Raquel Argandoña y compañía dijeran que Luis Jara no había sido bien recibido en la cofradía de chilenos radicados en Miami. Señalando, además, que se iban a vivir una vida de ricos y no tenían dinero ni siquiera para salir a comer a un restaurante.

“Qué lata, no tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad. No puedo creer que le sigan dando tribuna. Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él. Nos vemos dentro de lo que se puede”, explicando que Luis Jara vive a más de una hora donde residen ellos.

Además, se dio el tiempo para hablar de otros comentarios mal intencionados, aclarando que él, felizmente, puede vivir de la música.

“Gracias a Dios he vivido de la música y de lo que hago siempre. Esta señora lo único que tiene es inventar, porque ni siquiera está acá. Nadie que viva acá en Miami no tiene para salir a comer, eso es imposible. Es una cosa ínfima, salir a comer algún lado. Ahora, puede gustarte o no salir a comer, yo prefiero hacer un asado en la casa”, explicó. Agregando que “pensé que la farándula se había acabado, porque es instalar verdades a través de mentiras y cahuines. Una de las cosas de estar acá, es para estar alejado de eso. Qué lata”, sentenció.

¿Y qué pasa?

Pero tras el trago amargo, Douglas confesó el solidario gesto que tuvo con el cantante Marcianeke, a quien puso en contacto con grandes productores de Estados Unidos, para que el joven de éxitos como “Dímelo Ma” se abra camino en el mercado anglo.

“Un productor importante de la música me preguntó por Marcianeke y yo contacté a su manager. Estuvo hace poco por acá y lo puse en contacto con el productor, porque uno tiene que ayudar a los músicos chilenos, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Siempre es interesante ver estos fenómenos musicales y nunca olvidarse que uno también fue un fenómeno en su época. Cuando yo partí con Cariño malo también era un fenómeno, recordó.

Noble gesto que Franco, el propio manager de Marcianeke aprovechó de agradecer. “Me sirvió mucho el contacto que me dio Douglas, porque me comunicó con gente muy importante, que manejan a grandes artistas. Fue una experiencia genial que una persona como Douglas nos de ese apoyo y confíe en nosotros para ponernos en contacto. Muy agradecido de él, sus consejos y la buena onda, porque todo lo que se viene es fantástico”, señaló.

“Espero que ese nexo que hice les sirva y que le vaya bien a la música chilena. Siempre es bueno para todos los chilenos”, remató Douglas, quien ya de regreso en la ciudad donde reside hace cinco años, prepara su retorno en noviembre próximo a nuestro país, para celebrar su cuarto de siglo de carrera musical. Ocasión donde promete deleitar a su fanaticada con nuevos singles y regalarles una “Segunda parte” de “Cariño malo”.

