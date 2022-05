Patricia Maldonado criticó cobertura a sentencia de Nicolás López: “¿Por qué uno tiene más prensa y otros no?”

Patricia Maldonado cuestionó en su canal de Youtube la cobertura que se le dio a la lectura de la sentencia de Nicolás López por dos delitos de abuso sexual.

Si bien Maldonado enfatizó en que su postura no es la de apoyar al cineasta chileno, sí manifestó que le llamó la atención la, a su juicio, exagerada cobertura que los medios de comunicación le dieron al caso considerando la connotación pública del director de cine, quien finalmente fue condenado a la pena de cinco años y un día de presidio efectivo por la comisión de los delitos de abuso sexual.

¿Por qué me llama la atención? Porque a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. ¡Todos! — Patricia Maldonado

Las críticas de Maldonado a cobertura de Nicolás López

“No conozco al señor López. Y si lo he visto, no tengo idea quién es. No sé, lo conozco por televisión. No tendría por qué conocerlo porque yo no hago cine y él hace cine”, reconoció Maldonado en su programa “Las Indomables”, donde argumentó sus críticas hacia el caso.

“¿Por qué me llama la atención? Porque a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. ¡Todos! ¿Por qué uno tiene más prensa y otros no?”, se lamentó.

Sus quejas las hizo ejemplificando con la serie de denuncias por abuso sexual que ha recibido estas semanas el cura Felipe Berríos y que, a su parecer, podrían no llegar a tener la misma resonancia que las acusaciones en contra de López.

“Aún es inocente porque no ha sido declarado culpable el cura Berríos. Es inocente, pero si fuese culpable. ¿Va a tener la misma suerte que el señor Nicolás López? ¿Va a ser juzgado por cinco años y un día? Si es culpable que quede claro. Entonces, a qué voy. ¿Por qué este show mediático?”, reflexionó.

De todos modos, dejó muy clara su postura respecto de todas aquellas personas que son condenadas por delitos de connotación sexual.

“No estoy defendiendo a ningún hueón acosador, ni a ningún hueón violador. Esos hueones deben ser castrados, no darle una pastilla, no. Cortado”, cerró.