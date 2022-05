Argandoña le respondió con todo a Douglas: “Está picado conmigo porque yo decía que su señora se creía la Cecilia Bolocco”

La polémica de los chilenos en Miami, su convivencia, estilo de vida, etc...aún sigue siendo un tema de preocupación dentro de la farándula.

De hecho, Publimetro conversó con Douglas, quien vive en Miami, y le consultó sobre los dichos de Raquel Argandoña, quien dijo que Luis Jara no había sido bien recibido en la cofradía de chilenos, señalando, además, que se iban a vivir una vida de ricos y no tenían dinero ni siquiera para salir a comer a un restaurante.

“Gracias a Dios he vivido de la música y de lo que hago siempre. Esta señora lo único que tiene es inventar, porque ni siquiera está acá. Nadie que viva acá en Miami no tiene para salir a comer, eso es imposible. Es una cosa ínfima, salir a comer algún lado. Ahora, puede gustarte o no salir a comer, yo prefiero hacer un asado en la casa”, nos explicó el cantante.

Y ahora, Argandoña le contestó y con todo. “Douglas está picado conmigo. Siempre ha estado picado conmigo porque yo, desde que estaba en el Buenos Días a Todos, decía que su señora (Ana Sol Romero) se creía la Cecilia Bolocco y es verdad”.

“Su referente es la Cecilia. Se cree la Cecilia Bolocco. Me parece que yo dije eso y a ella le cayó mal, pero igual”, agregó.