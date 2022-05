Gino Costa desclasifica chantaje de mujer que termina trabajando en TVN

El animador de TVN Gino Costa comentó una insólita situación que vivió con una mujer que le realizó un chantaje emocional y posteriormente, de manera insólita llegó a trabajar al canal.

“Nunca lo quise contar, pero mis compañeros me decían que tuviera cuidado”, contó al medio de espectáculos TiempoX, en su espacio #Relaja2.

Según relató el periodista, compañero de karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla en el programa “Buen finde” todo surgió cuando vio la foto que le mandó una joven por redes sociales, en actitud de quitarse la vida y reclamando que él la ignoraba.

“La historia es la siguiente, una mujer me escribía harto por Twitter, yo trataba de responder siempre a todos. Me escribía públicamente y no sé, tuve una semana agitada y ni me metí a Twitter. Ella me mandó una foto cortándose las venas (y reclamando) por qué yo no le respondía (diciendo) que la dejé de pescar... y yo ahí me urgí”, señaló Costa.

Tras la foto, que no pasó desapercibida, le comentó lo sucedido a su jefa del matinal, quien le recomendó que denunciara a la policía para que la situación no pasara a mayores.

“Fue un nivel de manipulación no menor. Ella (mi jefa) me dio algunas recomendaciones”, agregó.

Sin embargo, lo más curioso de la historia ocurrió tiempo después.

“La veo en TVN”

“Pasó un poco el tiempo, cerca de un mes, y la veo en TVN trabajando como personal de aseo y en la oficina del matinal”, contó con asombro el periodista, sin saber si la situación era mera coincidencia o había francamente una obsesión de la mujer hacia su persona.

“Como esta historia la sabían todos mis compañeros, quedaron helados cuando llega ella”, desclasificó.

Finalmente, explicó que los directivos del canal decidieron reubicar a la mujer en otras instalaciones del edificio “con el fin de no dejarla sin trabajo. Era una persecución, fue bien extraño”, recordó.

Tiempo después vino el tercer episodio para Gino. Puesto que según confesó, las veces que habló públicamente de lo sucedido se enfrentó a las críticas de la gente quienes le decían que tenía que “agradecer” que una mujer lo buscara de esa manera.

“Cuando he contado esta historia, he recibido comentarios súper ofensivos, eso también me duele”, sentenció.