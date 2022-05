Revelan pelea entre Yuri y Cami en “The Voice” por participante “muy sexy”

Cami y Yuri, The Voice

Una pelea de proporciones entre dos mujeres de armas tomar fue la que se produjo durante las grabaciones del programa The Voice en Chilevisión.

Según contaron las malas lenguas a Publimetro, todo partió cuando le tocó el turno a una participante que lucía un llamativo atuendo, que no fue para nada del gusto de la cantante Yuri, quien la recriminó por mostrarse “muy sexy”.

Los testigos contaron que “había una participante, no ligera de ropa, pero onda sexy, muy sexy. Entonces Yuri le dice que no era necesario caer en ese tipo de juegos, porque ella tiene que mostrar su talento, y su talento es la voz, más allá de su físico y cuerpo. No andar mostrando más de la cuenta”.

Y ante la interpelación de la intérprete de “Maldita primavera”, Cami Gallardo habría entrado en cólera y apretó el botón de pánico, yéndose con todo contra la mexicana, lo que desató una pelea generacional totalmente fuera de tono.

Así, -explicaron “l@s sanguchito de palta” que estaban de invitados en Machasa- los comentarios de Yuri fueron “un ají en el hoyo para la Cami que es feminista y se pusieron a pelear. A tal punto, que (Cami) se puso a llorar, a llorar y se fue a los camarines”.

Cami

Por ese motivo, la joven cantante nacional, exganadora del mismo programa, estuvo cerca de una hora encerrada en el camarín y no había quien la hiciera volver a la calma.

“Estuvieron esperando una hora, sin poder grabar. Y en esa hora, un integrante de Gente de Zona la fue a consolar. Además, para tapar esa hora Gente de Zona se mandó casi un concierto en el estudio para que el público no se fuera”, señalaron ante lo que sería el primer round entre las coach, quienes terminaron de grabar pasadas las 22:00 horas, 60 minutos después de lo programado.

Según ironizaron, el equipo técnico “era el más feliz” con todo lo que pasó.