Actriz de Mega pide que no la confundan con Loreto Aravena porque “jamás defendería a un abusador”

Por un alcance de nombre, la actriz Loreto Valenzuela pidió a sus seguidores que por favor no la confundieran con su colega Loreto Aravena, férrea amiga del cineasta Nicolás López, condenado a cinco años y un día por dos delitos de abusos sexuales.

La actriz de Mega, de teleseries como “Amar profundo” y “Amanda”, entre otras, fue enfática en separar las aguas, dejando muy en claro que ella “jamás defendería a un abusador”, como sí lo hizo Aravena, quien incluso le pidió a su pareja Max Luksic, director ejecutivo de Canal 13, que consiguiera información exclusiva del diario El Mercurio para que su amigo López pudiera leer de manera anticipada el reportaje de la revista Sábado donde saldrían publicadas las graves denuncias de abusos sexuales en su contra.

“Por favor no confundan, quien defendió a López es Loreto Aravena, yo jamás defendería a un abusador!!!, escribió Loreto Valenzuela en su cuenta @LoretoValVal, recibiendo mensajes de apoyo.

“Lo único en común que tienen es el nombre de pila , lo demás la Aravena está a años luz de tu talento” @EowynHD_pb.

“Claro que no hay comparación si Loreto Aravena es un guagua al lado de esta sra que yo admiraba tanto pero que desilución que al final se le sale solito el shiwah”@verorichasse1

“Jamas confundir la gran actriz que es @LoretoValVal a años luz de lo que puede llegar a ser@LORETOARAVENAy defendiendo a un abusador , después que defiende el feminismo! Mal mal”.@Evelyn_Torres_h

La defensa de Aravena

Loreto Aravena señaló que “fui parte del juicio primeramente porque Fiscalía me citó, debido a que mi nombre fue mencionado por las denunciantes y por ley, no podía negarme a declarar. En ningún caso mi declaración como testigo fue para desmentir a las víctimas, ni tampoco para decir que Nicolás López era inocente. Solo respondí con la verdad lo que se me preguntó en bases a hechos que yo conocía”.