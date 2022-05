“¡Una vergüenza!”: El indignado reclamo de Cote López en defensa de su marido Luis Jiménez

María José López sacó sus garras de esposa y no se aguantó la rabia contra el técnico de Palestino, Gustavo Costas, por no valorar el talento y pasión de su marido Luis Jiménez, a quien, al parecer, no lo dejará jugar los 90 minutos, en el partido donde se retira del fútbol profesional.

“Una vergüenza que por un técnico pasajero que no lleva ni cinco meses, que no entiende la importancia de lo que significa Palestino, Luis no va a jugar siendo que está al 100 por ciento, porque no está lesionado ni nada”, le gritó, prácticamente la modelo en sus redes sociales, asegurando en todo momento que lo hacía a título personal.

“¡En su ÚLTIMO PARTIDO?! Este mensaje lo escribo YO MARÍA JOSÉ y NO Luis que estoy segura que no le agradará porque él me dijo hasta en el último partido respetaré lo que diga el entrenador. Pero yo te quiero decir algo GUSTAVO COSTAS estás arruinando el Último día no solo de un jugador intachable sino de mis hijos, de su familia, de sus fans”.

[ “Que nadie se entere”: Leo Rey se niega a pagar millonaria demanda de extrompetista de “La Noche” ]

La influencer no se guardó absolutamente nada y le dijo al entrenador que lo único que sabe es “empatar”. “O lo irá a meter? " si es que…” 10 minutos ???.

“Por tu capricho y para qué para empatar si es lo único que sabes hacer. ESPERO ESTES FELIZ! le reclamó furiosa, descargando toda su rabia a toda velocidad.

Luis Jiménez, Palestino

“Eres un GRANDE”

Pero, también se dio el tiempo para agradecer a quién valoró la dedicación del “Mago”.

“Director, ex presidente y presidente de la comisión de fútbol palestino. FERNANDO AGUAD. Eres un GRANDE. Eso es VALORAR al jugador más grande que ha salido de Palestino que volvió a su equipo rechazando mejores ofertas y que les dio la copa…Gracias de nuevo FERNANDO tú entiendes lo que merece Luis, porque él pasó sus días dedicándose a Palestino y no solo en la cancha!”

Horas antes, la empresaria había compartido imágenes del evento y terminó pidiendo disculpas a la fanaticada que compró entradas para apoyar a su marido el último día vistiendo la camiseta de Palestino.

“Porfa igual vayan para que lo aplaudamos todos”, escribió.