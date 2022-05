Confirman reconciliación entre Yuri y Cami tras fuerte pelea en “The Voice”

Cami y Yuri, The Voice

“No me preguntes más, yo soy así....Ya no hay más nada que decir”, le cantó Yuri a Cami para ponerse en la buena tras la fuerte discusión que protagonizaron el viernes pasado durante las grabaciones del programa “The Voice” de Chilevisión, por diferencias de opiniones respecto a una concursante que lucía demasiado sexy para el gusto de la mexicana.

Según informaron fuentes internas del canal de Machasa a Publimetro, tras una conversación cara a cara, las cantantes limaron asperezas y ya estaría todo solucionado entre las mujeres que participan de jurado y coaches en el show de talento vocal,

“Si bien hubo una discusión, ambas conversaron y ya son amigas nuevamente”, señalaron de manera escueta.

Información que fue corroborada por la intérprete de “Maldita primavera”, quien compartió un mensaje en su Instagram, junto con un video donde canta y le toma la mano a la artista nacional, exfinalista del mismo programa.

“No hay nada que la música no pueda unir, puedes tener puntos de vista diferentes, ideologías y religiones distintas, pero delante de Dios somos todos iguales! Aquí algo del #backstage del viernes pasado con un súper público! @thevoicechilevision @chilevision @bizarrolivecl @iambetocuevas @cami”, escribió etiquetando a su compañera de programa.

La pelea

Testigos que participaron del programa habían contado a Publimetro que “había una participante, no ligera de ropa, pero onda sexy, muy sexy. Entonces Yuri le dice que no era necesario caer en ese tipo de juegos, porque ella tiene que mostrar su talento, y su talento es la voz, más allá de su físico y cuerpo. No andar mostrando más de la cuenta”.

Ante eso, Cami Gallardo habría entrado en cólera y apretó el botón de pánico, yéndose con todo contra la mexicana, lo que desató una pelea generacional totalmente fuera de tono.

Así, -explicaron los comentarios de Yuri fueron “un ají en el hoyo para la Cami que es feminista y se pusieron a pelear. A tal punto, que (Cami) se puso a llorar, a llorar y se fue a los camarines”.

Revisa la nota completa aquí.

[ Revelan pelea entre Yuri y Cami en “The Voice” por participante “muy sexy” ]