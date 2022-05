“Ese amor es el que me va a sanar”: productora de CHV y el emotivo gesto que tuvieron con ella Daniela Aránguiz y JC Rodríguez

María José Parra es la productora periodística del programa “Podemos Hablar”, de CHV, y quien este miércoles reveló el gran gesto de generosidad y amor que tuvieron con ella Daniela Aránguiz y Julio César Rodríguez, quienes costearon económicamente sus primeros tratamientos médicos por un cáncer de mama que padece.

La profesional de 40 años es madre soltera de un hijo de 20 años y un personaje querido y respetado por los trabajadores de la estación privada, donde ya lleva seis años desempeñándose en diversos proyectos televisivos del canal.

Su enfermedad la detectó el pasado 22 de noviembre, cuando consultó a un médico por una molestia en uno de sus pechos. En ese momento supo de su enfermedad y todo lo que ello conlleva. Pero lo hizo con la misma fuerza y entereza que la ha llevado a salir adelante junto a su hijo.

El generoso apoyo de Daniela Aránguiz y JC Rodríguez

“Ya, ¿qué tengo que hacer?”, preguntó Parra a su doctor, una frase que fue destacada este miércoles en la entrevista que dio en lun.com, donde dio cuenta del proceso íntimo con el que ha debido lidiar estos meses y el apoyo que en ese transitar ha recibido de parte de sus compañeros de trabajo y varios rostros televisivos que se han volcado en diversas ayudas para sostener su tratamiento médico.

“Me hice los exámenes sola y cuando lo tenía ultraconfirmado (tiene cáncer de Paget, que se ve a simple vista en el pezón) me senté con mi mamá y mi hijo y les dije cuál era mi situación. La primera reacción de mi hijo fue decirme ‘mamita, no se preocupe. Yo estudio el próximo año, este año preocupémonos de usted’. Él quiere estudiar ingeniería en construcción, pero con esto del cáncer los recursos económicos no iban a alcanzar. Fue la primera vez que lloré en este proceso”, contó Parra en el medio nacional.

“Lo único que le pido a Dios es tiempo para educar a mi hijo, no necesito más tiempo (...)”, confiesa emocionada la productora periodística, quien reconoce no ser “ambiciosa” con su futuro.

“No quiero 20 años, si tengo que irme que sea cuando mi hijo tenga las herramientas para defenderse en la vida, no pido más”, dice.

Daniela Aránguiz compartió en sus redes sociales los pormenores de la enfermedad de María José Parra. Fuente: Instagram.

En su tratamiento, recuerda, ha sido importante la contención y apoyo que ha recibido de parte de Daniela Aránguiz, quien sin ninguna obligación de por medio, más que el cariño hacia ella por la amistad que mantienen de hace años, quiso apoyarla con el pago de la masectomía.

“Hay personas que me han ayudado y que no tenían ninguna obligación y lo hicieron de corazón. Daniela Aránguiz (trabajaron juntas en ‘Maldita moda’) me pagó la operación, la masectomía. No era un gasto menor y en el momento en que me llegó la cuenta yo no la podía pagar. Ella se averiguó con un amigo cuánto era el monto y un día me dijo ‘te dejé un regalo en tu cuenta’. Cuando lo vi no lo podía creer, me emocioné, lloré y ella me decía ‘no es para que llores, es para que estés tranquila porque no quiero que te preocupes de la plata, quiero que te preocupes de mejorarte’”, relató.

María José Parra padece un cáncer de mama que ha podido tratar gracias al apoyo económico de Daniela Aránguiz. Fuente: Instagram.

“La quise ayudar porque se le venía pesado. Es súper trabajadora, inteligente, mamá sola y después venían otras 10 cuentas más, entonces mi idea fue querer que, por lo menos, la primera no la sintiera y tuviera fuerza para juntar para las demás. Pensé ‘le voy a dar un descanso’ y nos pusimos a llorar las dos. Yo soy visceral, lo hice y ella me devolvió puro amor y mensajes lindos. La quiero un montón”, cuenta, por su parte, Aránguiz.

Otro que aportó desinteresadamente en su tratamiento fue el conductor de “Contigo en la mañana”. Un gesto que para Parra delata lo generoso que es el periodista.

Julio César Rodríguez también apoyo económicamente al tratamiento por cáncer de mama de María José Parra. Fuente: Instagram.

“Julio César Rodríguez me pagó la cirugía de catéter, que sirve para que me conecten la quimio y la primera quimio. Tampoco tenía por qué hacerlo. Se contactó con una amiga y le dijo ‘averíguame cuánto le cuesta a la Jo la quimio’. Cuando me llegó le dije a mi amiga y ese mismo día, en la noche me escribió Julio. Me dijo ‘hola, Jopito ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?’ y después me dijo ‘este es un regalo para que pagues tu primera quimio’”, recordó.

La profesional, en todo caso, reconoce que más allá del apoyo que recibió de parte de Aránguiz y Rodríguez, también ha recibido diversas muestras de parte de otros rostros del canal y del ambiente televisivo.

“Julián Elfenbein también me ayudó económicamente, la Fran García-Huidobro me dio regalos para la rifa (que hizo para generar recursos por su tratamiento), Michael Roldán, Carolina Soto, Sergio Rojas y Francisco Halzinki igual. Eduardo Sáez me compró muchos números para la rifa, Roberto Cox, Viviana Encina y todos. Ahora, independiente de la ayuda económica, lo que todos me dan es amor, en eso se resume. Yo recibo mucho amor y es ese amor el que me va a sanar”, finalizó.