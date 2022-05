Revelan la fecha de estreno en streaming de “Spider-Man No Way Home” y no será en Disney+

Spider-Man No Way Home llegará a las plataformas de streaming el 22 de julio. Fuente: Instagram.

Después de meses de incertidumbre de los fanáticos respecto de la fecha de su estreno en plataformas de streaming, este martes se conoció oficialmente cuando la taquillera película de “Spider-Man No Way Home” podrá ser vista en aplicaciones de películas y series.

El filme protagonizado por Tom Holland y en el que además participan los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, interpretando sus anteriores versiones del héroe arácnido, llegará a una aplicación de streaming que no será Disney+, sino que a la de HBO Max, que finalmente se quedó con los derechos de emisión que negoció con Sony Pictures, la compañía que tiene la propiedad del héroe de los cómics de Marvel.

El estreno de “Spider-Man No Way Home” en streaming

Precisamente ese derecho de propiedad es el que no le permitió a Disney+, dueños de Marvel, conseguir que el filme del arácnido fuera estrenado en el catálogo de su plataforma tras fracasar las negociaciones que en 2020 tuvieron Sony Pictures y Marvel para recuperar los derechos de su personaje de ficción.

Es por ello que este martes HBO Max realizó el anuncio en sus redes sociales, dando como fecha de estreno del filme en su plataforma para el próximo 22 de julio.

El filme de Sony y Marvel se estrena el próximo 22 de julio en HBO Max. Fuente: Twitter.

Este acuerdo no sólo considera a la taquillera “Spider-Man No Way Home”, sino que además incorpora otras megaproducciones cinematográficas como las de “Morbius”, “Vemom 2″, “Rápidos y furiosos 9″, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” y “La purga por siempre”, que aún no cuentan con una fecha de estreno oficial.

Otra de las grandes producciones que fue incorporada al catálogo de HBO Max es “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore”, que estará disponible en la plataforma el lunes 30 de mayo.

Desde Hogwarts hasta tu casa, Animales Fantásticos: #LosSecretosDeDumbledore disponible en HBO Max el 30 de mayo. 🪄😁 pic.twitter.com/tO9Q8oGejV — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 24, 2022

Cabe recordar que “Spider-Man No Way Home” consiguió recaudar en miles de salas de cines del mundo cerca de dos mil millones de dólares, cifra que la convirtió en la película más taquillera del año pasado y si bien aún no se ha estrenado en streaming, está disponible para compra y arriendo digital desde marzo de este año.

Dicho estreno, informó biobibiochile.cl, cuenta con “80 minutos extra de escenas eliminadas y detrás de cámaras. Además, desde el 7 de abril se liberó en formato Blu-ray y DVD”.