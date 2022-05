Pampita repasó a China Suárez luego de criticar a Benja Vicuña: “Yo no hablé mal del padre de mis hijos”

Los medios de espectáculos argentinos abrieron un nuevo capítulo en la polémica desatada esta semana entre Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña, luego que la actriz se defendiera de las críticas a su maternidad asegurando que el actor chileno pasaba más de viajes que con sus hijos.

Algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio. — Carolina "Pampita" Ardohain

Esto, luego que Suárez fuera vista pasando la noche junto al cantante Rusherking en un hotel de Buenos Aires, dejando solos a sus hijos.

Yo no hablé mal de su papá, o no dije algo feo. — Carolina "Pampita" Ardohain

Ahora fue la otra expareja argentina de Vicuña quien saltó a la palestra luego que el programa “Los ángeles de la mañana” diera cuenta de la reflexión que hizo la figura televisiva tras conocer de las críticas de la China a Vicuña.

La defensa de Pampita a Benjamín Vicuña

Fue durante un evento, en el que participó Pampita, donde Zaira Nara, la hermana de Wanda Nara y quien también ha estado en la mira pública por su crisis de pareja con Jakob von Plessen, hablaron respecto de los efectos negativos de aparecer en pantalla en situaciones comprometedoras.

“Si hay algo que se está diciendo que me va a incomodar, prefiero no ir al evento. Porque en mi familia puede surgir algo de la noche a la mañana. Y una amiga me dice ‘ponete en modo Pampita y decí que no hablás del tema’ y punto”, le confesó Zaira a Pampita, quien dejó claro que en esos casos es preferible “cerrar la puerta desde el principio”.

“Algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio. Igual no van a dejar de preguntar. Yo siempre pienso ‘no quiero que los chicos lean tal cosa’. Quiero que el día de mañana, si googlean, no encuentren nada”, afirmó.

Fue en ese contexto que la expareja de Vicuña aprovechó la oportunidad para repasar a la otra ex del chileno.

“Yo no hablé mal de su papá, o no dije algo feo. Ni tampoco recibí algo feo yo del otro lado (...) prefiero no meterme en nada y opinar solo de mis cosas”, finalizó.