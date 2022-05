Daniela Aránguiz por Jorge Valdivia: “Todos los años nos queremos separar jaja. Lo amo, lo odio, pero, es normal”

La semana pasada Jorge Valdivia dedicó unas lindas palabras a su mujer Daniela Aránguiz, quien ha sido constantemente objeto de críticas por parte de los odiosos de siempre, quienes argumentan que ella está con él futbolista solo por el dinero.

En esa ocasión, el “Mago” dijo en el programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, que “para mí es un pilar fundamental, siempre lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Es la mamá de mis hijos, son muy pocos los que conocen de verdad a Daniela y siempre la han atacado (y dicen) que sigue ahí por un tema financiero, económico, que los regalos, como si regalarle algo a tu señora, a la mamá de tus hijos, fuera un pecado”.

Ahora fue el turno de la propia Daniela, quien en conversación con Jean Philippe salió a responder a los cuestionamientos de su supuesto interés económico, asegurando que si ella se hubiese separado del futbolista sería millonaria y soltera, debido al contrato conyugal que adquirió con su marido.

“A mí me han dicho muchas veces eso, que lo he perdonado por la plata y no sé qué. Yo me casé a los 20 años con vienes conyugales y yo si me hubiera separado, quizás hubiera tenido mucho más que estando con Jorge. Si tiramos las matemáticas y hablamos con cualquier abogado, yo podría haber sido joven, rica y millonaria…y soltera”, respondió, tapándole la boca a los mal hablados.

[ Jorge Valdivia defiende a Daniela Aránguiz de las críticas: “Vivimos en una sociedad machista y siempre la han atacado a ella” ]

“Todos los años me quiero separar”

Además, respecto a la pregunta de si ha habido momentos difíciles rápidamente contestó que “todos los años nos queremos separar jaja. Lo amo, lo odio, pero, es normal” y comentó que lo máximo que han estado distanciados han sido seis meses.

“A mí me encanta tener a Jorge en mi casa, me encanta, pero si hay cosas que te van molestando después de ciertos años, porque de repente te das cuenta que ya nunca más pudiste cambiar la tele o ver algo que tú realmente querías ver, porque yo antes tenía mis dos días a la semana que el estaba concentrado y veía mis series, como los Bridgerton y él me dice, no ¿Cómo vamos a ver esto? y terminamos viendo fútbol o peleas, que yo digo, necesito mi pieza, mi espacio”.

Incluso, recordó la vez que le pidió a Dios que le quitara el amor que sentía por Jorge.

“Sí, muchas veces le pedí a Dios que me quitara el amor porque, el amor que siento por él es más fuerte que el orgullo” señaló romántica, pero agregó “en la casa tuvo más tarjetas rojas”, sacando risotadas.