Puro amor: Rodrigo Sepúlveda recibe emotiva sorpresa de seguidoras en Mega

El periodista Rodrigo Sepúlveda se convirtió en todo un rockstar de los noticieros y unos de los rostros más queridos por la audiencia, que escuchan sus apasionadas opiniones sobre la contingencia nacional, que trascienden el ámbito deportivo.

A raíz de esto el conductor de Meganoticias fue sorprendido por un grupo de seguidoras que llegaron en masa al canal, usando poleras con su rostro y le dijeron textual “tienes que cerrar los ojos y dejarte llevar”.

El colega de José Luis Repenning cerró los ojos y fue llevado por dos mujeres hasta una sala donde le tenían preparado un emotivo encuentro.

Rodrigo entra a un salón donde hay una mesa larga con mantel, bebidas y cosas ricas para comer, junto con una decena de mujeres que lo aplauden y le gritan ¡sorpresa! mientras graban con sus celulares la emoción del festejado.

El evento fue transmitido en vivo por la cuenta de Instagram del propio homenajeado, quien saludó una a una a las “Sepulovers”.

“Déjenme darle las gracias, fue un momento súper inesperado para mí como ser humano y profesional. Nunca pensé que íbamos a generar esto, una comunidad que ha crecido tanto....Soy un ser humano y un periodista muy normal....”, señaló emocionado, antes de disfrutar de las delicias que le llevaron.

“Tú lees las noticias, pero diferente a los demás periodistas, tu analizas, y eso nos tiene enamoradas a todas”, señaló una fun sacando risotadas.

Comentarios

“Linda sorpresa que te dieron tus admiradoras. Todo los sentimientos expresados hacia tu persona sólo demuestran el cariño que te has ganado. Eres sencillo, auténtico y muy empático. Siempre te lo he dicho no cambies nunca eres un comunicador 100 % felicitaciones a Pamela y Graciela por formar esa linda Comunidad ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤗🤗🤗🤗🤗”

“👏👏😍😍😍 te quiero mucho amigo querido, eres un bello humano, cercano y cariñoso, empatico, eso es lo que necesitamos ahora, decir y abrir verdades para que ojalá las autoridades escuchen a través de ti...bendiciones miles mi querido 😍😍😍”