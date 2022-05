Cote López alerta a fans que la vieron en recital de Karol G por contagio a Covid-19: “Me fui con la variante Bichota”

María José “Cote” López alertó esta mañana a sus seguidores de redes sociales luego de confirmar en un test de antígenos que se contagió de Covid-19.

Estoy viva (...) creo. Tengo todos los síntomas. ¡No me faltó ningunito! ¡Chemimare! Lo bueno es que sólo yo tengo. — María José "Cote" López

La joven influencer presentó todos los síntomas del virus durante los últimos días y por ello es que avisó en sus historias de Instagram que se realizaría el test para descartar la posibilidad de estar contagiada. Algo que para su desgracia resultó negativo, puesto que en el antígeno dio positivo al contagio.

“Mi gente no saben lo que me acaba de pasar. Me había salido la cuestión negativa y ahora cambió a positivo. ¡Chemimadre! Tengo Covid”, se lamentó en un corto clip que acompañó a varias publicaciones posteriores en su red social.

El contagio de Cote López en recital de Karol G

La preocupación de Cote era conocer si su contagio se hizo extensivo a su familia, cosa que descartó en otra historia, al confirmar que tanto “Luis (Jiménez, su esposo) y niños no tienen nada”.

María José "Cote" López. Fuente: Instagram.

“Estoy viva (...) creo. Tengo todos los síntomas. ¡No me faltó ningunito! ¡Chemimare! Lo bueno es que sólo yo tengo. Luis y niños nada. Lo malo es que los extrañaré. Lo bueno es que seguiré escribiendo mi libro, lo malo es que (...) yayayaya, broma. Eso no más”, publicó la empresaria, quien especuló respecto que su contagio lo habría tenido cuando fue al recital de Karol G.

Esto lo testimonió en una nueva historia de Instagram, en la que consultó a sus seguidores que le pidieron tomarse fotografías y autógrafos en el concierto si presentaban los mismos síntomas.

LEE MÁS: La irónica confesión de Cote López en Instagram que sorprendió a sus más distraídos seguidores

LEE MÁS: La inesperada respuesta de Coté López que desató las risas de Pamela Díaz en Sin Editar

Algo que fue reafirmado por varios de ellos, quienes le escribieron a la influencer para indicarle que estaban contagiados con el virus.

“¿Baby, que más? Quiero saber cuántas contagiadas del concierto. Yo sólo recuerdo ‘ay, Coté, pero ¿puede ser la foto sin la mascarilla? O sino, no me van a creer’ (...) le juro que ese día yo dije ‘de aquí me voy con la variante Bichota’ sí o sí”, contó López, quien confirmó todos sus temores con el positivo al virus detectado este martes.

Cote López. Fuente: Instagram.

“Estaba segura y ahora todos me escriben ‘yo me tomé foto contigo y estoy contagiada’ o yo fui al concierto y también estoy positiva (...) y yo ¿Qué digo? Gracias”, finalizó.

Cote López. Fuente: Instagram.

Cote López. Fuente: Instagram.