La irónica confesión de Cote López en Instagram que sorprendió a sus más distraídos seguidores

María José López sorprendió este fin de semana a sus más de dos millones de seguidores con una particular publicación en la que puso a prueba a sus más acérrimos detractores de Instagram.

Lo hizo utilizando una singular palabra que en términos gramaticales significa una cosa y en un sentido eufemístico otra, con la cual dejó en evidencia a quienes, en sus palabras, y a priori, la han “criticado sin saber o por ignorancia”.

LEE MÁS: La inesperada respuesta de Coté López que desató las risas de Pamela Díaz en Sin Editar

LEE MÁS: “¡Una vergüenza!”: El indignado reclamo de Cote López en defensa de su marido Luis Jiménez

“Haré anales para que la gente vea año por año como me ha criticado sin saber o por ignorancia. Partamos por este...”, publicó la empresaria, esposa del recientemente retirado futbolista Luis Jiménez, en su red social.

La reacción de Instagram a publicación de Cote López

Como era de suponer, su posteo de este domingo se llenó de comentarios, entre quienes detectaron la ironía de su publicación, ya que al postearla agregó dos emojis de caritas sonrientes, y quienes trataron de trolearla por equivocarse en el uso correcto del término.

“Toda la razón, realmente hablan sin saber o por ignorancia, jajajó. Mil comentarios riendo y pensando que escribiste mal ¡Por deoh!”, puntalizó la usuaria @niconicols_, una de las tantas seguidoras de la influencer que acusó los arbitrarios malos comentarios que le hacen en sus redes sociales.

LEE MÁS: “Por la varita”: la singular respuesta de Coté López sobre Luis Jiménez que sorprendió a Pamela Díaz

Del mismo modo, y aparte de quienes se burlaron de Cote por el supuesto error gramatical, hubo otras que reconocieron no saber cuál era la definición correcta de la palabra usada por la modelo.

La publicación de Cote López que provocó la insólita reacción de sus seguidores de redes sociales. Fuente: Instagram.

“No entiendo lo que dijo la Cote, no podría opinar sin entender el comentario. Me podría contar a lo que se refiere”, “¿qué significa anales RAE? ‘Relación de sucesos por años’. Este sustantivo masculino se usa siempre en plural” o “¿de dónde sacas tanta creatividad para escribir cosas?”, que convirtieron el posteo de la influencer en una publicación con más de 38 mil me gusta y varios cientos de comentarios.