“Me voy a autodenunciar”: Helhue Sukni responde tras grave acusación en su contra

Helhue Sukni anunció que se iba a autodenunciar, luego de la acusación que realizó un hombre en el matinal del CHV.

En Contigo en la Mañana, un hombre identificado como Marcelo relató que hace ocho años a su hermana le robaron su camioneta en Recoleta y que los antisociales fueron detenidos por la PDI.

Tras esto, indicó que , “un día antes del juicio llegaron a la casa de mi hermana los familiares (de los detenidos). Llegó una señora y una hermano del tipo”, con el fin de que no prosiguiera con el juicio.

“No la amenazaron, pero le ofrecieron dinero”, afirmó el hombre.

Ante esto, aseguró que su hermana habló con el fiscal, quien le habría dicho que “esto no es la primera vez que pasaba, que la abogada que estaba defendiendo a esta persona, ya tenían antecedentes que había pasado antes, y esta señora era la Helhue Sukni, esta señora que defiende a los traficantes, ella era la defensora del tipo y Fiscalía ya nos dijo que tenían antecedentes de que esto pasaba con ella”.

La respuesta de la abogada

Tras este hecho, Helhue Sukni fue contactada por Radio Bío Bío, en donde señaló que la acusación era “falsa”.

“Eso nunca lo he hecho y nunca lo haría. Lo que sí es que a veces paso las copias de las carpetas a los familiares de los imputados, pero eso no es mi responsabilidad. Ahora que estamos en pandemia las mando por WhatsApp o correo. A veces en esas copias los fiscales o ayudantes no borran los nombres”, expresó.

“Además yo tengo un 20 por ciento de causas de asaltos, el 80 por ciento es por tráfico. Además se habla de una causa de hace ocho años. Lo encuentro insólito, ¿Por qué no me denunciaron? (…) Entonces yo mañana voy a ir a la Fiscalía de Las Condes y me voy a autodenunciar, quiero que me investiguen, que sepan qué hago yo con los imputados”, agregó la abogada.

Sukni señaló además que tomó contacto con el equipo del matinal, donde le explicaron lo que aconteció.

“Una denuncia es que en la Fiscalía uno debe llevar a cabo una investigación, pero hablé con el director periodístico del matinal Contigo en la Mañana, me dijo que estaban recibiendo preguntas del público”, apuntó.

“Me contó que, de repente, los llamó un gallo (sic), que se dijo llamar Marcelo, y este tipo dijo: ‘la abogada Helhue Sukni una vez amenazó a una familia para que no se presentaran a juicio’. Yo esa huevada (sic) no la he hecho nunca, no necesito mandar a nadie para ganar un juicio, los gano con o sin testigos, me va bien igual”, manifestó.

Finalmente, Helhue Sukni afirmó que sospecha que “debe ser de alguien que me tiene mala. He tenido problemas ahora último con harta gente, porque si me parece algo mal lo digo en la cara. A mí no me vienen con cosas, entonces puede venir de alguien que me tiene mala o de un mismo colega”.