Cecilia Bolocco y las consecuencias de comer tanto chocolate: “Tengo la guata gorda...me salió el rollo celulítico”

Cecilia Bolocco acostumbra a hablar de su vida cotidiana a través de sus Instagram Live, y en esta ocasión aprovechó de comentar algunos cambios que ha visto en su cuerpo durante las últimas semanas.

Mediante la red social, la exMiss Universo contó que: “Voy a comer más cazuela, es que he estado comiendo mucho chocolate, porque les voy a contar que el día del lanzamiento del perfume una de ustedes, bella, me regaló una caja de chocolates sin azúcar”.

“Me la comí el mismo jueves en la noche, entera.... El viernes, que me sentía muy mal, pero como a las 4 de la tarde me empecé a sentir mejor, me comí otra caja de chocolates que me había llegado y el fin de semana seguí comiendo chocolates”, agregó Bolocco.

Posteriormente, la diseñadora se puso de pie y mostró su abdomen, agregando que “yo que estaba tan feliz antes, de que estaba flaquita flaquita... Les voy a mostrar la verdad, me veo flaca, pero no, tengo la guata gorda aquí que me salió el rollo hasta celulítico de tanto chocolate”.

Finalmente, recalcó que iniciará una dieta más ordenad y sana.

Cabe recalcar que en esta misma transmisión, la modelo recordó gesto del exmarido de Diana Bolocco, quien la apoyó incondicional cuando se encontraba pasando un mal momento familiar. “No lo voy a olvidar nunca”, comentó.