El inocente fail de entrevistado: envío saludos a Mauricio Jürgensen en el matinal Tu Día

Un inocente fail protagonizó un entrevistado en el matinal Tu Día de Canal 13.

En medio de un despacho producto de un corte de agua en las comunas de San Miguel y San Joaquín, un vecino aprovecho la oportunidad para enviarle saludos a las conductoras del espacio.

“Quiero enviarle un saludo a Mirna y Ángeles Araya, las veo esporádicamente, pero las admiro a las dos”, afirmó el hombre.

“Ahora nos va a ver todos los días”, le respondió Schindler. Ante esto, el entrevistado le explicó que le era difícil por su trabajo.

“Mi turno me impide ver mucha televisión. Pero cuando puedo las veo”, expresó.

Tras esto, indicó que “un saludo a Mauricio Jürgensen, que creo que también trabaja allá”.

“Estaba acá”, le señaló el periodista Rodrigo Alegría, quien hacía el despacho.

“Estaba. Le mandamos saludos nosotros también”, afirmó en tanto Ángeles Araya desde el estudio.

Cabe recordar que Mauricio Jürgensen tuvo una abrupta salida del matinal hace más de un mes.

“Siento que mi salida fue abrupta y muy inesperada. Pero a estas alturas de mi vida, con 47 años de edad, si no me quedo con lo bueno de lo que me toca vivir, es que no he entendido nada. Las cosas siempre pasan por algo y desde que salí del proyecto he tenido más tiempo para enfocarme en mi música, en mi familia y en mis nuevos afectos. Así es que por mi parte, capítulo cerrado y a seguir adelante”, señaló el periodista hace unos días en entrevista con Publimetro.

