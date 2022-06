“Me da mucha pena”: el desconsolado llanto en vivo de Mariela Sotomayor tras recordar a su fallecida prima

Un emotivo momento se vivió ayer jueves en Me Late, el programa de TV+, luego que emitieran un video del recuerdo en donde Vanessa Daroch le entregó datos de su fallecida abuelita a Lucila Vit, tras leerle el tarot.

Tras recordar dicho momento, Mariela Sotomayor rompió en llanto en medio del espacio. “Me da mucha pena”, partió diciendo la periodista.

“Perdón. Justamente hoy día estamos hablando de este tema y yo le había contado a Luchito antes de empezar el programa. Ustedes saben que tengo a mi prima querida que se murió el año pasado, que era como mi hermana para mí y anoche ella me vino a ver”, señaló Sotomayor, aludiendo a Claudia Villagrán quien falleció tras sufrir un accidente en motocicleta.

“Yo sentí que estuve con ella. Entonces cuando veo a la Lucila llorar por las cosas que le dice Vanessa, me hace mucho sentido, porque cuando uno no puede despedirse de las personas que se mueren, queda una sensación muy terrible”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “y yo anoche sentí que pude escuchar a mi prima, que me decía que me quería mucho. Yo le decía que muchas gracias”.

Ante esto, Daniel Fuenzalida le señaló que “pudiste cerrar un ciclo, porque además fue una muerte muy inesperada la de tu prima”.

De igual manera, afirmó que “las personas que fallecieron y se quieren despedir o tener contacto contigo, aparecen en los sueños”.

“Ellos buscan la forma de encontrarte, de alguna forma”, expresó Sotomayor.

“Perdón chiquillos, es algo muy heavy que me pasó anoche, desperté llorando de emoción, fíjate. Era una mezcla de emoción y pena. Entonces, llegar, sentarme y encontrarme con esto fue como”, relató la periodista.

“En todos los sueños que he tenido con mi prima durante todo este tiempo, ella no sabe que está muerta y yo tampoco asumo que está muerta. La semana pasada volví a soñar con ella otras cosas, soñé que me iba con ella, que me iba en un bus con ella”, agregó.

En ese punto, manifestó que “siento que anoche, yo hablé con ella, entonces es algo increíble para mi, porque desde que mi prima partió, definitivamente yo quedé mucho más sola en este mundo”.

“Entonces, para mí es algo muy grande que se me fue. Sentir esa compañía, aunque sea en sueño, es muy bonito”, concluyó Sotomayor.

