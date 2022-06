“Parece que chao”: Patricia Maldonado sorprende con teoría de quiebre entre Tonka Tomicic y Parived

Patricia Maldonado sorprendió a sus seguidores del streaming de “Las Indomables” al revelar que Tonka Tomicic y su esposo, Parived, estarían atravesando por una crisis.

La mediática dio a entender que es un hecho la crisis matrimonial en una conversación con la actriz Catalina Pulido, mientras ambas comentaban los pormenores de la celebración del cumpleaños 46 de la animadora de Canal 13.

“Parece que chao la Tonkita (...) ¡Parece que chabela la Tonkita con Parived!”, afirmó la opinóloga, cuya opinión fue compartida por Pulido, quien expuso que ella “también había escuchado eso”.

Los rumores de la crisis entre Tonka Tomicic y Parived

“Ahora si. Ojo, momentito, nada me consta, he escuchado programas, pero leí un artículo donde contaron pormenores del cumpleaños que tuvo”, se defendió Maldonado, quien de todos modos insistió en su teoría del quiebre entre Tonka y Marco Antonio López.

El origen de su afirmación, explicó Maldonado, viene desde que explotara el caso de los relojes VIP, donde uno de los principales sospechosos de la investigación realizada por la PDI al tráfico de joyas y relojes de lujo es el marido del rostro de Canal 13.

LEE MÁS: Aseguran que Tonka Tomicic respondió a vecina difamadora y cortó problema de raíz

LEE MÁS: Afirman que Tonka Tomicic recibe nuevo portazo de Canal 13 a proyecto televisivo

“¿Tú te acuerdas que conversamos sobre cuando quedó el escándalo de los relojes? Yo dije ‘si mi marido se metiera en un forro, en el cual pone en riesgo a la familia y a mí, de que la gente hable, eso me importa una raja, pero que me exponga públicamente, que yo vea que se metió en un forro’. Yo te lo digo Cata, en ese instante nos separamos. No tengo duda alguna”, explicó Maldonado.

“Yo corto la relación en ese minuto, porque un individuo que te expone como mujer, que expone a tu familia, no hay nada qué hablar”, insistió la opinóloga, quien reafirmó su teoría de la separación de Tonka y Parived en el escaso contacto que ambos tuvieron durante la celebración del cumpleaños de la figura televisiva y que fue refrendado en el programa “Me Late”.

Patricia Maldonado y Catalina Pulido comentaron de la supuesta crisis matrimonial de Tonka y Parived en "Las Indomables". Fuente: Youtube.

“Supuestamente Parived organizó el evento, pero lo concreto es que me dicen que en el cumpleaños mismo Tonka estaba sentada en esta esquina de la mesa y Parived por acá. Compartieron súper poco, se habrían visto muy poco juntos como pareja”, contó a inicios de semana el periodista del programa de espectáculos, Luis Sandoval.

Material más que suficiente para que Maldonado insistiera en su teoría del quiebre amoroso entre la animadora y su espiritual marido.