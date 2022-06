“No tengo porqué aguantar”: el furioso descargo del Chico Camus por la odiosidad de sus haters

Felipe “Chico” Camus estalló en sus redes sociales y anunció este domingo a sus seguidores que tras recibir una serie de insultos de parte de un hater decidió alejarse por un largo tiempo de sus plataformas de Instagram y TikTok.

El exintegrante de “Calle 7″ y conductor del mismo programa en su versión boliviana, publicó en las historias de su red social una serie de mensajes ofensivos que recibió de parte de un usuario luego de compartir una fotografía en la que aparece vestido con look urbano.

La molestia de Felipe Camus por odioso bullying

“El flow no se compra, cabrones”, publicó Camus junto a su fotografía, texto que posteriormente reemplazó por “te encantaría este flow. Chic Camus por el mundo”, luego de los insultos que recibió.

“Y si se comprara, tú no tendrías plata para comprarlo, hijo de..., cuernudo, mal parido, perdedor, inútil. A tu edad y ni puedes darle a tu novia un lugar para vivir y ella te tiene que llevar a su casa (...) te dejará cuando se dé cuenta el pobre diablo que eres”, fue el mensaje que el rostro chileno denunció en su red social y que lo llevó a tomar tan drástica decisión.

“Y así, millones de mensajes de este tipo (...) sólo ven lo que quieren (...) me critican sin saber nada de mí. Ahora soy un mantenido. Ahora soy gay (nada contra ellos, tengo millones de amigos que amo), pero no lo soy. Que no tengo plata, que soy cuernudo, que soy viejo y me meto a sus perfiles y ¡Dios! Lo más probable es que aún sigan vírgenes”, expuso con evidente desagrado el chileno.

Felipe Camus mostró el mensaje ofensivo del hater. Fuente: Instagram.

“Voy a dejar de utilizar mi Instagram y TikTok por un buen tiempo. Estoy en otra etapa de mi vida (...) Y tanta mierda que se habla hoy no tengo porqué aguantar. Muchas gracias a la gente que siempre me apoyó”, aclaró.

El reclamo de Felipe "Chico" Camus. Fuente: Instagram.

Su decisión causó sorpresa entre varios de sus seguidores de Instagram (tiene poco menos de 290 mil), quienes lamentaron los insultos y le pidieron que recapacitara el bajarse de ambas plataformas sociales.

“Felipe, leí tu historia. Pero porqué le darás el gusto a la gente”, “las adversidades hay que enfrentarlas, no escapar. No dejes que las habladurías te opaquen” o “no sé porqué te critican, será que están faltos de personas para hacerles bullying. ¡Mejor, Felipe! Hacía tiempo que no sabía nada de ti (...) deja que los perros ladren, que cuando ladran no muerden”, que se multiplicaron para pedirle al rostro chileno que recapacite su radical decisión.