“Lo admiro muchísimo”: pareja de Roberto Cox elogia sus coberturas en el extranjero

Guini Serrot, pareja actual del periodista y rostro de CHV, Roberto Cox, reveló este domingo algunos detalles desconocidos de su relación amorosa con el comunicador.

En entrevista con pagina7.cl, la modelo y emprendedora argentina dio cuenta de su irrestricto apoyo al periodista, quien en los últimos meses ha estado en el ojo público gracias a sus comentadas coberturas del juicio a Nicolás Zepeda, en Francia, y un reportaje que realizó en Afganistán.

Precisamente de ese punto, la argentina aseguró que si bien apoya a Cox en su trabajo, siempre le “da un poco de miedo” que pueda sucederle alguna desgracia en alguno de sus viajes al extranjero.

Las peligrosas coberturas de Roberto Cox en CHV

“Se va a Afganistán y no sabes lo que le puede pasar, pero bueno, no soy quién para cortarle las alas. Es lo que a él le gusta y lo hace feliz. Hay que bancar no más”, dice la joven, quien comparte con el periodista el gusto por los viajes. Pero de placer. Como los que realizaron recientemente en Lima, Perú, donde disfrutaron de la “gastronomía y espacios turísticos” de la ciudad, y otros más a Costa Rica, Orlando, Florida y San Pedro de Atacama.

“Fue muy visto. Como lo de los chilenos en Malasia, que lo hizo surgir. Esto fue algo parecido para él porque tuvo más exposición, justamente, y mostró su nivel de francés, que lo hizo súper bien”, recordó Guini, quien afirma que la cobertura que realizó el periodista en Francia, por el juicio a Nicolás Zepeda, terminó por catapultar su carrera televisiva.

LEE MÁS: “Para algunos todo vale por ir a Qatar”: trolean a Roberto Cox por criticar reclamo de la ANFP por Byron Castillo

LEE MÁS: Roberto Cox sufrió divertido chascarro mientras reporteaba en Europa: “Estamos resistiendo, al pie del cañón”

“Él es un profesional y lo admiro muchísimo”, aseguró la modelo, quien junto a la actual pareja de Karol Lucero, María Francisca Virgilio, llevan cerca de cuatro años con un emprendimiento de ropa femenina llamado “Mala”.

“Partimos con bikinis, pero en la pandemia trajimos ropa deportiva. Ahora incorporamos pijamas, lencería y bodys de encaje”, cuenta Serrot, quien como cualquier emprendedor, ha sufrido con los efectos de la pandemia. Especialmente cuando debieron cerrar el showroom que habían logrado instalar con sus productos.

“Tuvimos que cerrar por la pandemia. Estuvo difícil para nosotras y más cuando partes de abajo y no tienes plata para invertir. Todo lo que entra es para reinvertir (...) así estamos con Fran, mi socia, remándola hace como tres años y medio”, cerró.