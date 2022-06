Diana Bolocco por episodio Tonka-Hermógenes: “Jamás me pasaría”

Diana Bolocco habló de lo humano y lo divino en Revista Sarah, donde sorprendentemente se refirió a Tonka Tomicic.

La animadora de “El Retador” fue consultada sobre el polémico episodio que la conductora de Canal 13 protagonizó con Hermógenes Pérez de Arce en “Bienvenidos”.

“¿Te pasaría lo que le pasó a Tonka, por ejemplo, lo de los cuestionamientos por sacar a alguien de pantalla?”, fue la consulta del medio a Bolocco.

[ “Esta situación nos afecta a todos”: Eduardo Fuentes reconoce preocupante crisis económica de La Red ]

“No, jamás me pasaría. Siempre hay cuestionamientos y emplazamientos, y está bien que suceda, hoy hay una relación más horizontal con el público y eso es un reflejo de la sociedad y las redes sociales, eso está bien que suceda”.

“Pero uno decide hacerse responsable de sus actos y en eso yo trato, porque lo soy en mi vida cotidiana, de ser súper respetuosa de las diferencias, del que opina distinto en todos los temas, entonces yo encuentro valiosa la opinión diferente, valioso el debate, nunca voy a pelearme contigo porque opines diferente. ni cancelarte”, explicó.

Su vida en la TV

Consultada sobre animar el Festival de Viña del Mar, Diana aseguró que “en realidad mucho más importante que animar Viña es lo que uno hace todos los días. La pega que hacemos en un matinal, por ejemplo, en que estamos cinco horas al aire todos los días… Yo no sé si hay otro programa en el mundo que haga cinco horas diarias de televisión en vivo”.

-¿Te sientes la mujer más importante de la tele hoy?- le preguntan y responde que “no, pero sí siento que he hecho una tremenda trayectoria; no lo voy a desconocer. Creo que he hecho muchas cosas muy distintas, y me encanta tener ese registro amplio. Estoy súper orgullosa de lo que he conseguido, sobre todo en esta última etapa del matinal. Me quiero mucho a mí misma y trato de hacerme cariño y felicitarme en la interna, porque también soy bien perfeccionista y autoflagelante y todo, pero me siento muy orgullosa de lo que he logrado. No sé si soy la mejor o la peor, pero tengo una trayectoria larga y me siento orgullosa de todo”.