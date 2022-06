Ignacia Baeza y su relación de tres años con escritora: “Yo hoy amo a una mujer. Punto”

La actriz nacional Ignacia Baeza habló en profundidad sobre su relación de pareja que ya tiene tres años, con la escritora Florencia Eluchans.

En entrevista con Revista Ya, la protagonista de “Pacto de Sangre”, aseguró que “ya no creo en los complementos de pareja. Mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella. Para mí, también es muy importante admirar a la pareja. La admiro mucho como novelista”.

“Yo la admiro, ella me admira y, más encima, podemos trabajar juntas. Ella cuenta historias y yo las puedo representar. Eso lo veo como un regalo”, aseguró a la revista.

La actriz no descarta casarse en un tiempo más con Eluchans y explica que “ella tiene sus hijos, ambas tenemos nuestras casas. Creo que las relaciones pueden funcionar muy bien así, con aire entremedio”.

“Creo que es muy humano tratar de buscar quién soy o de encajarme en algún lugar, pero he ido entendiendo que uno no pertenece a un lugar. Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz”, analizó.