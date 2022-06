Aseguran que Gala Caldirola encontró el amor con futbolista de Curicó Unido

La española Gala Caldirola, al parecer, sigue con su corazón en nuestro país. Tras el quiebre con Mauricio Isla y el fugaz pololeo con Iván Cabrera, ahora estaría dejándose querer por un futbolista de Curicó Unido.

Así lo dio a conocer la periodista de farándula y espectáculos, Cecilia Gutiérrez, en su live de Instagram, donde aseguró que le llegó el rumor de nuevo amorío de la exchica reality con el deportista chileno-argentino, Juan Pablo Gómez.

“Ese dato me llegó hoy día, sobre este romance. Le pregunté a la Gala directamente, primera fuente. No me lo negó”, contó la panelista del programa Zona de Estrellas.

Además, agregó que “sí me dijo que no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso”.

Si bien, no se sabe a ciencia cierta si Gala Caldirola está con el corazón ocupado, días atrás el periodista Sergio Rojas, contó que había tenido un affaire con Mauricio Pinilla, de quien se habría “enganchando”, mientras que para él fue un lindo encuentro del momento, porque ahora estaría con otra joven de nombre “Paulina”.

El supuesto touch and go de la española con el ex de Gisella Gallardo habría desatado la furia de Mauricio Isla quien le reprochó al actual animador de TVN que eso no se hacía, porque eran amigos y no debía involucrarse con las exparejas de sus compañeros futbolistas.

Por este motivo, Isla habría iniciado una campaña de desprestigio contra Pinilla al interior de la selección chilena.

¿Cómo nació el cahuín?

Según Rojas, fue Camilo Huerta quien reveló la copucha a su pareja Marité Matus, ex de Arturo Vidal y amiga de Gisella Gallardo. Por lo tanto, el rumor creció como bola de nieve y traspasó las fronteras.

Sin embargo, Gala ha mantenido total reserva de su situación sentimental y según ella, sigue soltera.