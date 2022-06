Carla Ballero reveló crisis que sufrió en inicio de la pandemia: “Fue un cambio rotundo en mi vida”

Carla Ballero dio cuenta en entrevista con Julio César Rodríguez del mal momento que pasó durante el inicio de la pandemia.

En entrevista dada en el late SLB fue que la exintegrante de “Morandé con Compañía” reveló que “personalmente, no estaba viviendo un buen momento”.

En un momento no lo entendí, pero con el paso del tiempo, siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado. — Carla Ballero

Sin profundizar al inicio de la entrevista en los motivos de sus problemas de salud, Ballero aseguró que si bien los primeros días de encierro obligatorio, en los inicios de la pandemia de coronavirus, no tuvo mayores problemas, ya que explicó que no es muy buena para salir de su casa, sí la tomaron en un mal momento personal.

“Pasé una etapa personal muy fuerte, esto no lo he conversado en televisión, porque la verdad no he tenido el momento y tampoco me ha interesado hacerlo (...) tuve un proceso bien duro y de crecimiento grande, obligado. Fue un cambio rotundo en mi vida”, expuso la figura televisiva.

Hubo un cambio, mis hijos también, somos una familia, creo que distinta por muchas situaciones. Ellos están muy orgullosos de su mamá, yo no sé qué haría sin ellos, son el motor de mi vida. — Carla Ballero

“Hoy me siento orgullosa de haberlo vivido y estoy bien. Gracias a Dios salí adelante”, explicó Ballero, quien le aclaró a Julio César Rodríguez, su entrevistador en el late del canal Vive, que tal crisis pudo superarla gracias a ella y sus hijos.

“Tuve que hacer un click y mi familia prendió las alarmas y me ayudaron, me rescataron”, prosiguió.

Ese episodio, recalcó, fue el que finalmente la llevó a recuperarse para estar hoy en día “muy tranquila” junto a su entorno familiar.

“En un momento no lo entendí, pero con el paso del tiempo, siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Hubo un cambio, mis hijos también, somos una familia, creo que distinta por muchas situaciones. Ellos están muy orgullosos de su mamá, yo no sé qué haría sin ellos, son el motor de mi vida”, afirmó.

Sobre el final fue que Ballero profundizó más en los motivos de su crisis.

“Mi problema, porque al final uno se da cuenta de las cosas, se debía a que yo era una persona muy coadicta a mis relaciones (...) para mí, siempre, lamentablemente, era más importante mi pareja que mis hijos. Eso me trajo muchas consecuencias en mi vida, y hoy no estoy dispuesta a pagarlas y también las aprendí, entendí por qué funcionaba de esa manera”, reflexionó.

“Había que sanar muchos temas que estaban en mí y yo pensé que en algún momento las había solucionado, y nada que ver, había que buscar muchas cosas en mi interior que resolver”, cerró.