“Fue el peor error de su vida”: Patricia Maldonado reflotó crítica a Tonka Tomicic por su pelea con Pérez de Arce

La última entrevista dada por Diana Bolocco a una revista nacional, en la que aseguró que a ella nunca le pasaría una situación como la que le ocurrió hace algunos años a Tonka Tomicic en una entrevista con Hermógenes Pérez de Arce, fue abordada esta semana por Patricia Maldonado, quien en su streaming de “Las Indomables” explicó que dicho episodio “fue el peor error de su vida” para la animadora del canal de Andrónico Luksic.

Según opinóloga, los dichos de Bolocco en la revista Sarah, en los que señaló que “jamás me pasaría” una situación como la vivida por Tomicic con Pérez de Arce, fueron el impulso necesario para que Maldonado arremetiera en contra de la figura de Canal 13.

Las críticas de Maldonado a Tonka Tomicic

“¿Cómo te quedó el ojo, Tonka? El medio palo, yo estoy de acuerdo. yo creo que el primer empujón a la piscina sin agua, la primera caída, fue esa, no me cabe duda alguna”, afirmó la expanelista de Mega, quien en otros capítulos de su espacio de Youtube ha manifestado sus críticas al trabajo en pantalla de la modelo, ya sea porque considera que no tiene la capacidad para ser jurado en “Starstruck” o porque ha visto dañada su imagen pública por la eventual participación de su marido, Parived, en las investigaciones de la PDI por el caso de joyas y relojes VIP.

“Perdóname que te diga, no necesitas ser periodista para darte cuenta que lo que hiciste fue un error, no necesitas ser periodista para darte cuenta que te la están entregando para convertirte en la mejor conductora de Chile”, prosiguió Maldonado luego que su compañera de programa, Catalina Pulido, asegurara que el traspié de Tonka en aquella ocasión se debió a que, a diferencia de Bolocco, no tiene preparación periodística para enfrentar una entrevista de actualidad.

LEE MÁS: Tonka Tomicic celebró sus 46 años con Raquel Argandoña y champagne de 500 mil pesos

LEE MÁS: Aseguran que Tonka Tomicic respondió a vecina difamadora y cortó problema de raíz

“Usted es una conductora de un matinal, no es ni Raquel Correa. Es otro perfil”, arremetió Maldonado en contra de Tomicic, a quien la emplazó por su polémica entrevista a Hermógenes Pérez de Arce, en la que acabó sacando del estudio al adherente de Augusto Pinochet.

“¿Y qué fue lo que hiciste tú? Te quisiste poner en la primera línea y no te creyó nadie”, prosiguió la opinóloga, quien para cerrar sus críticas a Tonka aseguró que “todavía están las repercusiones” de ese episodio en la carrera televisiva de la conductora.