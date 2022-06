Mujer se saca polera y sostén en concierto de Arjona: su marido estaba al lado y la apoyó

La canción Desnuda de Ricardo Arjona provoca reacciones insospechadas en sus fans, en medio de sus conciertos. Nuevamente una mujer se sacó parte de su vestimenta cuando el cantante interpretaba su tema en Miami.

“Mi momento, mi instante, y hacerlo confundirse. Ufff. Ya, no más que me reviento de emoción”, escribió la mujer en su Instagram.

Rocío Gallardo se sacó la polera, tapando sus pechos con las manos. En ese momento el guatemalteco se enredó en la letra, y ella le dijo que todo estaba bien y que estaba junto a su marido. Acto seguido, Arjona siguió cantando.

“Hasta ataque de llanto me dio después. No fue la acción, sino el valor para salir de mi zona de confort”, escribió la mujer, quien se ha defendido de ataques y ha agradecido las muestras de apoyo.

Mujer se desnudó en concierto de Arjona

“Ayer fueron mis pechos, pero mañana es un cambio financiero para mi familia, o cualquier decisión que tenga las agallas para tomar. Sé que tengo el apoyo de mi esposo, y no me importa un bledo el qué dirán”.

Aclaró que en el recital también estaban su marido, su suegra, su cuñado y un primo.

“Que me quiten lo bailado que lo vivido no me lo va a quitar nadie”, escribió la mujer que dijo que esa grabación para ella es un momento único y personal.