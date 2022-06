Hermógenes Pérez de Arce saca trapitos al sol: recuerda cuando Tonka lo expulsó del estudio

Durante esta semana se ha recordado mucho uno de los momentos más tensos en la televisión chilena: cuando Tonka Tomicic expulsó del estudio de “Bienvenidos” a Hermógenes Perez de Arce.

Esto ocurrió en medio del estallido social y Pérez de Arce negaba la violación sistemática a los derechos humanos en la dictadura.

Diana Bolocco aseguró en entrevista con Revista Sarah, que ella no le habría pasado lo mismo que a Tonka, “pero uno decide hacerse responsable de sus actos y en eso yo trato, porque lo soy en mi vida cotidiana, de ser súper respetuosa de las diferencias, del que opina distinto en todos los temas, entonces yo encuentro valiosa la opinión diferente, valioso el debate, nunca voy a pelearme contigo porque opines diferente. ni cancelarte”, explicó.

Hermógenes Pérez de Arce (Aton.)

Así el tema nuevamente salió a la palestra y Pérez de Arce recordó los entretelones del episodio, en entrevista con Código Chile.

“Cuando me convidaron a Bienvenidos a mí me extraño mucho, porque no decía relación con el grado que la izquierda maneja la opinión pública”, dijo, explicando que una mujer muy joven lo invitó.

“Esta niña, que era una productora joven de Bienvenidos, le había llamado la atención este video que había provocado tanta reacción. Me llamó para añadir rating al programa, pero no sabía quién era yo”, añadió.

El momento mismo con Tonka

“La situación se hizo tan incómoda y difícil para los conductores, que la Tonka me dijo con toda sinceridad: ‘sabe, yo creo que usted se tiene que ir’. Yo le dije: ‘Bueno, estoy dispuesto a irme’, pero ella quiso enfatizar en que era ella quién me lo pedía”, precisó.

“Me di cuenta que esto fue una cosa fuera de lo permitido en los canales chilenos; convidar a una persona que opina como yo, y que había sido producto de la juventud de una productora veinteañera, que no sabía nada de política y que, por lo tanto, en medio de esa ignorancia, invitaba a este sujeto que decía cosas tan inconvenientes como la verdad histórica completa”, sentenció.