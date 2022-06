Savka Pollak revela pesadilla por conseguir pensiones alimenticias de sus hijos

La periodista y animadora de televisión Savka Pollak dio a conocer la incansable lucha que debe realizar para conseguir que el padre de sus hijos se digne a pagar la pensión alimenticia.

“(Tengo) Dos hijos sin pensión hace varios años y es complicado, porque de partida ya criar sin el papá en la casa es complejo... Si a eso le sumas que económicamente no tienes apoyo, cómo puedes desarrollarte tú profesionalmente...Es un tema tremendamente complejo”, comentó en entrevista con el medio de espectáculos TiempoX.

Safka, explicó que se ha podido ayudar con el retiro de los 10 por ciento de las AFP pero, aclaró, tampoco son suficientes para todos los años que adeuda su expareja.

Safka Pollak

“Los 10 por ciento han servido un montón, pero tampoco alivian la carga... El último periodo son dos años sin pensión, más otros cinco años que se acumulan del pasado, es un montón de tiempo... Y esas lagunas se traducen en deudas que uno va adquiriendo... Finalmente tienes tribunales de familia que no son eficientes y efectivos. Y las penas que le dan a las personas que no cumplen, no están resultando”, reclamó con justa razón.

Además, explicó que que lo más difícil es ubicar al padre, porque al no tener domicilio definido la justicia no tiene cómo notificarlos.

“Da verguenza”

“Hoy día tengo órdenes de arresto que me he demorado un año, un año y medio en poder conseguir, los tipos no tiene domicilio conocido...No tienes cómo encontrarlos... Llego a negociaciones cada tres meses con él y después incumplimos de nuevo, doy todas las facilidades...Yo retengo los impuestos, he retenido el 10 por ciento y la vida no se me ha arreglado. Me da pena, sale mi lado compasivo hacia mí misma porque uno también se hace la tonta y esto también da vergüenza”, sentenció la animadora.