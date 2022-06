Raquel Argandoña no se quedó callada y respondió a los dichos de Cata Pulido: “Si es perro chico, me da lo mismo”

En estos momentos se está viviendo una polémica en el mundo de la farándula, que tiene como protagonistas a Raquel Argandoña y Cata Pulido, quienes entre dichos y diretes se han enfrentado durante estos últimos días.

La “Quintrala” reaccionó a las palabras de la actriz en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde hablaron sobre su amiga en común, Paty Maldonado.

Todo comenzó gracias a esta crítica que lanzó la mamá de Kel Calderón: “Todo le celebra, nada le discute. Está bien necesitar el trabajo, pero tienes que tener dignidad”.

Pulido no dudó ni un segundo en contestarle a la panelista de farándula diciendo que “me parece bastante menos digno exponer a una amiga tuya por redes sociales para quedar bien con la galería. Yo a la Paty no le haría esas cosas. Esto de querer quedar bien con el pueblo y tener que someter a tu amiga que te ha dado, te ha dado la pega, o sea, no es cualquier amiga y uno tiene que cuidar a esas personas”.

Sin embargo, esto no quedó acá, ya que Raquel aprovechó sus segundos en pantalla en el espacio “Zona de Estrellas” para responder a Cata Pulido.

“Mientras ustedes van a estar en el Enjoy Santiago, yo voy a estar muy pendiente al programa de Chilevisión Podemos Hablar. Porque parece que van a hablar de alguien de este panel, Raquel. De alguien, no sé de quién”, intervino Hugo Valencia antes de que Raquel dijera sus ácidas palabras, esto según Mira lo que hizo.

“¿Es perro grande o perro chico? Si es perro chico, me da lo mismo”, lanzó Argandoña y concluyó la conversación.