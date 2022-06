“Yo la he visto desnuda”: Martín Cárcamo sorprendió con íntima confesión de su relación con Diana Bolocco

Una sorpresiva declaración, que descolocó a su entrevistada de anoche en “De tú a tú”, realizó el animador de Canal 13, Martín Cárcamo, quien reveló detalles íntimos de su relación de amistad con la figura de Mega, Diana Bolocco.

Fue en el marco del análisis del conductor de cuál era la relación más cercana entre Priscilla Vargas, su entrevistada en el capítulo de este domingo, y José Luis Repenning, y la suya con la hermana de Cecilia Bolocco, que el blondo rostro del 13 sorprendió a la periodista con una declaración inesperada.

Sí, he dormido con él (José Luis Repenning), pero en camas separadas cuando fuimos al rescate de los mineros (...) no lo he visto desnudo, lo he visto en traje de baño. — Priscilla Vargas

“Yo quiero saber la firme, con respecto a la relación de ustedes. Quiero saber si tú eres tan amiga de Repenning como yo soy amigo de la Diana. Más o menos, porque quiero saber, quiero competir con esto”, insistió Cárcamo a la actual conductora de “Aquí somos todos”, quien en el espacio dio cuenta de cómo se originó su relación de amistad con Repenning.

La inesperada confesión de Cárcamo con Diana Bolocco

“Yo creo que más amigo que tú con la Diana, si”, respondió con convicción la periodista, quien no imaginó el sorpresivo camino que iba a tomar la entrevista luego que Cárcamo la dejará tan impactada como a los espectadores que vieron el programa con los alcances de su cercana relación con la esposa de Cristián Sánchez.

“¡Epa! ¿Tú has dormido con Repenning? (...) perdón, ¿tú has visto desnudo a Repenning?”, consultó el animador, quien encontró una sincera respuesta de Vargas: “Sí, he dormido con él, pero en camas separadas cuando fuimos al rescate de los mineros (...) no lo he visto desnudo, lo he visto en traje de baño”.

“Ya, yo he visto desnuda a la Diana”, sorprendió Cárcamo, cuya confesión dejó de una pieza a Priscilla, a quien no le quedó más que reconocer que su amistad con Repenning, al parecer, no era tan íntima comparada a la del animador de Canal 13.

“Ah, no, estamos hablando de otra cosa, jajajá. Mira. No, porque a lo mejor ella es más desinhibida y se cambió ropa delante tuyo”, concluyó la periodista, quien nunca encontró la respuesta del animador del momento en que se dio tan reveladora confesión.