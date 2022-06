Del acoso sexual a la esquiva fama en Hollywood: el “amor sin barreras” de Rita Moreno por el cine

La puertorriqueña Rita Moreno forma parte del valioso patrimonio del cine clásico de Hollywood, pero a despecho del tiempo, los triunfos y los sufrimientos que matizan su vida, ella lucha por su vigencia con las armas que aprendió de niña: hace algunos meses de sus fructíferos 90 años que promueve la renovada versión de “West Side Story” (Amor sin Barreras), donde encarna a Valentina en la cinta de Steven Spielberg premiada en los Oscar. “No esperaba cantar en esta película, y cuando lo vi en el guion dije ‘¡Wow!”, confiesa resumiendo su sorpresa.

Rita protagonizó la cinta original de 1961 cuando ya había dejado en su historia íntima el nombre de Rosita Dolores Alverío, la temerosa y soñadora niña boricua que en 1936 llegó en barco a Nueva York como parte de la inmigración familiar. Cuando el buque se acerca a la estatua de la Libertad, ella cree que representa a la presidenta de los EE.UU. y que en su mano lleva un helado gigante, según cuenta la prolija biografía sin filtros que respalda la docuserie “Rita Moreno, una chica que decidió lograrlo todo” de Movistar Plus, que desmenuza el largo camino hacia su estrellato y empoderamiento en el cine.

Dirigida por Mariem Pérez Riera, su mayor valor está en la fidelidad biográfica gracias a la honestidad de Rita, que dio acceso a su privacidad al equipo de la película hasta acumular más de 80 de horas de conversaciones con la protagonista. La cineasta alaba la vitalidad de la diva, que “mantiene su curiosidad intacta y siempre está pensando en el futuro. Hace planes como si fuera a vivir los próximos 40 años”, confidencia.

Rita no tuvo una vida de rosas, pero superó el racismo e, incluso, el acoso sexual del medio hasta alcanzar premios impensados, completando el record de un Emmy televisivo, un Grammy musical, un Tony teatral y el Oscar del cine por “West Side Story”. Su biopic es tan cruda que, incluso, reconoce una violación de su propio representante, además de renegar de sus 8 años de matrimonio con Marlon Brando, que incluso la tuvo al borde del suicidio. “Rita apoyó que hiciéramos una película que no sólo mostrara sus logros. Preferimos inspirar a todas las mujeres latinas que están luchando por tener una vida en Estados Unidos”, aclara la directora, mientras Rita sigue cantándole a la vida su amor sin barreras...

“Soy el más feliz de los hispanos que he conocido... A mí no me falta nada, yo soy tan privilegiada. Me siento bien afortunada, porque tengo una vida increíble”. Rita Moreno