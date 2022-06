El desahogo de Trini Neira por la mala onda en Instagram: “La gente no sabe el daño que hace”

La hija de Pamela Díaz y Manuel Neira ya tiene su propia identidad en Instagram, más allá de sus padres famosos. Y a través de su cuenta respondió pregunta de sus seguidores, en la que dejó en claro que hay comentarios que sí le afectan.

“Admiro que a tu edad puedas soportar la mala onda que la gente tira, te abrazo fuerte. Eres hermosa”, le escribió uno de sus admiradores.

La joven respondió que “la verdad es súper difícil y me cuesta bastante, la gente no sabe el daño que hace”.

Trini Neira

Las revelaciones de Trini

Hace un par de semanas habló con La Hora.cl, donde dijo que aún no está acostumbrada a la exposición mediática. “La verdad se me hace súper raro porque no estoy acostumbrada, pero súper bien”.

Recordemos que la joven estuvo en España para empezar sus estudios en moda, pero decidió regresar a Chile. “Estuve en España, pero me devolví por algunas cosas. Más que nada cosas personales”, explicó.

“Este año pretendo seguir estudiando, trabajar, más que nada. Yo creo que estaré viendo cosas ligadas a la moda, pero se puede cambiar si es necesario. Pero por el momento en la moda”, aclaró.

Por otro lado, Pamela Díaz y Trinidad Neira tienen una relación bastante cercana, o eso se ve en las redes sociales de la modelo, en las cuales hemos visto algunas bromas y buenos momentos entre ambas.

A raíz de esto, la retoña de la “Fiera” comenta que “mi mamá me apoya en todo, nada que decir, es un siete”.

Al momento de definir el vínculo entre ellas, agregó que “somos como mejores amigas, como hermanas la verdad. Tal como se ve en redes sociales”.