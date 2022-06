¿Se puso nerviosa?: Qué dice el comportamiento de Priscilla Vargas ante pregunta sobre Repenning

En la última entrevista que dio la animadora Priscilla Vargas, donde nuevamente se le consultó si hay algo más que amistad con José Luis Repenning, Martín Cárcamo quiso ir más allá y le preguntó directamente si alguna vez había visto desnudo al conductor de Meganoticias.

“No lo he visto desnudo, lo he visto en traje de baño”, aseguró ella, ante la íntima consulta que le realizó el conductor del programa “De tú a tú”.

Respondió negativamente, pero luego tragó saliva, como si delatara cierto nerviosismo o algo que quisiera ocultar.

Más aún, luego que semanas atrás, dijera en entrevista al medio TiempoX que “nada es descartable”, respecto a un romance con el periodista. Frase que volvió a repetir en el programa de Canal 13, señalando que “yo no puedo descartar nada, porque sino me pasaría de pava”, dando claras muestras que su corazón está listo para volver a amar.

“No es que esté ocultado algo”

Ante esto, el master en comunicación no verbal, Exequiel Tapia, del centro Presencial Training Center (www.presencial.cl) analizó detalladamente la entrevista realizada por Martín Cárcamo -poniendo hincapié cuando Priscilla traga saliva luego de responder que no había visto desnudo a Repenning- y entregó su veredicto respecto a lo que todo el mundo quiere saber: ¿Hay romance o no?.

“Cuando viene la pregunta, no le incomoda porque estén descubriendo una mentira, sino, porque la pregunta es incómoda. Que alguien te pregunte si has visto a alguien desnudo, conociendo el subtexto (de lo que quiere decir), eso la incomoda y obviamente, por la incomodidad, y ponerse nerviosa, se le seca la boca y hace con la lengua el movimiento de labios para contestar. Pero, no es que esté ocultado algo o que se pueda leer que ellos dos si durmieron juntos”, sentenció el experto, descartando toda doble lectura.

Aunque sí, para Exequiel Tapia, la reacción más espontánea es cuando Martín le confesó que él ha visto desnuda a su amiga Diana Bolocco.

“Ahí (Priscilla) tiene un momento espontáneo. cuando le dice mira tú, ah?. Como que ella sí sospechara que ellos dos tuvieron algo”, afirmó el experto.

