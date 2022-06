Julio César Rodríguez tiene entre ceja y ceja a Mario Velasco: “Ha sapeado los últimos dos meses como a 70 personas”

Julio César Rodríguez en “Síganme Los Buenos” se sinceró respecto a los últimos dichos y revelaciones de Mario Velasco. “El hombre está escapando pero como loco. Ha sapeado los últimos dos meses como a 70 personas”, dijo el animador

Julio César conversaba con Kanela, cuando le consultó sobre los dichos de Velasco con respecto a unas giras de la Teletón.

Los dichos de Velasco

El comunicador contó que asistió a un intenso carrete junto a Dj Méndez y Kanela, que terminó por dejarlos fuera de los eventos.

El hecho fue contado mientras estaba hablando con su compañeros de “Zona de estrellas”, en donde comentó que los tres amigos venían carreteando de ciudad en ciudad, y que esto les pasó la cuenta.

Mario Velasco. Fuente: Instagram.

“La cosa es que, así como algunos se suben en Rancagua, a mí en Talca me dijeron ‘lamentablemente, usted se va a tener que devolver a Santiago’”, inició su relato Velasco.

“En Talca nos pasó lo mismo que Jorge Pino, hubo una abducción, estaban todos preocupados, no llegábamos al hotel”, confesó, y reveló que no llegaron al bus para partir al otro lugar de la gira.

Sin embargo, el comunicador enfatizó que en ninguna ocasión llegaron carreteados a las presentaciones de la Teletón, sino que solo fue una salida posterior al show en la séptima región.

“Se fueron los buses de la Teletón, nos mandamos flor de embarrada. La mismísima Ximena Casarejos me dijo”, recordó Mario, y aseguró que ya no le invitan a nada que tenga que ver con la gran cruzada solidaria.

“Veníamos ciudad por ciudad carreteando un poquito más de la cuenta... En Talca nos invitaron unas chiquillas... Estos estaban casados más encima”, aclaró respecto a Dj Méndez y el vocalista de Noche de Brujas.

Julio César en alerta

“El hombre sapeó, digamos las cosas como son. Está harto sanguchito de palta últimamente”, le dijo Julio César a Kanela, quien respondió: “Sí, no sé qué le pasa, le vamos a pegar una llamadita. Bueno, le mando un saludo a mi compadre, porque hace rato que no lo veo. Yo no le encontré ni un brillo, porque es bien antigua la noticia”.

“Es mi amigo. Gran amigo Mario, que ahora hay que tenerlo de buena, porque el hombre está escapando pero como loco. Ha sapeado los últimos dos meses como a 70 personas”, dijo riendo Rodríguez, quien agregó que “hay que tenerle buena. Por eso ahora todos le dicen Marito”.