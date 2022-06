Revelan nuevo conflicto de la China Suárez con Benjamín Vicuña por culpa de su actual pareja

Medios argentinos dieron cuenta este jueves de un nuevo conflicto que protagonizarían Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña por culpa de la actual pareja del actor chileno, Eli Sulichin, como una forma de responder a las últimas provocaciones de la actriz transandina con su expareja.

Según informó el portal “Primicias Ya” de a24.com, en las últimas horas “comenzó a circular una imagen en la que se lo ve al actor junto a la empresaria, quien tiene a upa a Magnolia Vicuña”, la hija de Suárez con Vicuña.

El nuevo round de Benjamín Vicuña y China Suárez

Este hecho, especuló el medio local, llegó justo después de la fotografía que la China habría subido a sus redes sociales junto a Beltrán, uno de los hijos de Vicuña con Pampita Ardohain, en medio del cumpleaños del menor y que, en definitiva, habría molestado al actor chileno debido a que “entre ellos se cortó el contacto”.

Pese a que Vicuña no ha hecho públicas sus diferencias con su expareja, si se le ha visto bastante incómodo al momento de tener que comentar en los programas de espectáculos argentinos respecto de las últimas polémicas de la actriz, donde algunos medios la acusaron de dejar botados a sus hijos con el chileno para disfrutar de una noche romántica en un hotel junto a su actual pareja, el cantante Rusherking, o de ir de noche a un recital del artista junto a Magnolia.

La fotografía de la pareja de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia fue filtrada en las redes sociales de un sitio de farándula argentino. Fuente: Instagram.

“¿Qué opinas del posteo de la China por el cumpleaños de Beltrán, que etiquetó a Pampita y a vos no? ¿Te molestó?”, fue la pregunta que a inicios de semana incomodó a Vicuña en “Los ángeles de la mañana” y que contestó con un fulminante “no, de eso ya no hablo hace mucho rato” y apretando su mano en el hombro del reportero, no sin antes ironizar con un “le pongo la manito acá, como para que la gente piense que le doy un electroshock”.

