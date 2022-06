“Celebración muy emotiva”: Marcelo Marocchino revela que su matrimonio en Italia fue un sueño cumplido con su esposa

Marcelo Marocchino reveló detalles de su matrimonio en Italia con su pareja argentina, María Magdalena Benet, con quien contrajo nupcias el pasado sábado 11 de junio luego de ocho años de relación amorosa.

El italiano, conocido en el país gracias a sus apariciones en programas de telerrealidad y asesorías de moda a famosos nacionales, pudo concretar un proyecto que desde 2018 tenía en mente junto a su pareja transandina, a quien en plena gala de la alfombra roja del Festival de Viña le propuso matrimonio.

El sueño de los dos era casarnos mirando el mar porque nos da mucha tranquilidad y paz interior. — Marcelo Marocchino

En un principio la boda se iba a realizar en 2020, sin embargo, los problemas derivados de las restricciones de aforo por la pandemia impidieron a la pareja concretar su vínculo, el que finalmente pudieron realizar, junto a sus dos hijos -Chiara y Giorgio-, hace una semana.

El emotivo matrimonio de Marocchino

Lo hicieron en una ceremonia en la Costa Merlata, Ostuni, en la región de Puglia, ante 90 invitados que llegaron de variados lugares del orbe: Argentina, Venezuela, Colombia, Chile e Italia.

“El sueño de los dos era casarnos mirando el mar porque nos da mucha tranquilidad y paz interior. El ruido de las olas y la vista hacia el mar me gusta mucho. Además, descubrimos Ostuni juntos y eso fue muy romántico”, contó Marocchino este viernes a lun.com, donde reconoció que si bien no es un hombre muy expresivo con sus sentimientos, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando vio a su -ahora- esposa llegando al altar.

“Eso me salió natural. Uf, no hay explicación. Vi a Magui, estaba divina y era todo lo que quería ver en mi vida. Esto lo esperamos muchísimo tiempo y me emocioné. No soy de emocionarme fácil y muchos se sorprendieron, jajajá. Cuando vi a Magui, caí en mil pedazos. Fue una celebración muy emotiva y la parte sentimental es lo que vale en esos momentos”, agregó Marcelo, quien agasajó a sus invitados con preparaciones propias de la región donde se casaron.

“Yo quise que fuera comida clásica de la región. Por ejemplo, orecchiette (variedad de pasta) con tomate, otro plato tuvo puré de habas y la mozarrella y l burrata son muy famosas en Puglia. Toda la preparación de la comida era live (en vivo). En otro sector había panes, especialmente el pane de altamura, que es muy típico, tal como el aceite de oliva. También tuvimos parrilla, donde cocinaban bombetta (rollitos de carne rellenos con alimentos como queso y tocino). Todo era una onda muy light, con show cooking y la gente elegía que quería”, dijo.

De todos modos, aclaró Marocchino, los festejos no quedarán sólo en la ceremonia del pasado sábado, puesto que aún les queda un evento muy esperado por el chico reality: encontrarse con su nonna (abuela), Giovanna Nano.

“Ella vio todo por un iPad, no se sentía tan bien para viajar. Pero nos vamos a vestir de novios y haremos una celebración sólo para ella”, cerró un emocionado Marocchino.