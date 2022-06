Raquel Argandoña salió en defensa de Viñuela tras comentarios de madre de Javiera Suárez: “Yo creo que lo interpretaron mal”

Ya han pasado tres años de la muerte de la periodista Javiera Suárez, y por esta razón su madre criticó a José Miguel Viñuela tras “hablar” de su hija. Sin embargo, esta situación molestó a Raquel Argandoña y no dudó en dar su opinión al respecto.

Todo comenzó cuando en el panel de “Zona de Estrellas” analizaban las palabras escritas por Marilú Balbontín en su cuenta de Instagram: “Hasta cuándo este hombre se cuelga de mi hija. Déjala en paz”.

Según consignó Mira lo que hizo, la “Quintrala” comentó que “yo creo que lo interpretaron mal”, ya que “él no dio el nombre de su amiga, pero yo entiendo la molestia de su mamá”.

“A mí me queda dando vuelta en la cabeza que si tenían tan buena relación Javiera Suárez con José Miguel Viñuela, algo pasa con la familia de ella”, agregó posteriormente.

Finalmente, Argandoña reflexionó sobre la relación entre la madre y el comunicador: “Quiere decir que José Miguel Viñuela no sigue viendo a la mamá de Javiera o no tienen relación porque si a mí me molesta algo, yo no lo digo en mi Instagram. Lo llamo y le digo ‘José trata de no nombrar más a mi hija, déjala descansar en paz’. Pero no lo hago públicamente”, concluyó.