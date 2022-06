Valentín Trujillo se convierte en trending topic y la gente estalla: “Pucha que me asusté”

El destacado y querido pianista #Valentín Trujillo se convitió en trending topic en Twitter, luego que su hja Ximena Trujillo anunciara en la red social que presentó oficialmente la candidatura de su padre al Premio Nacional de Artes Musicales y pidió juntar firmas para llevar a cabo su noble petición.

“Querid@s, se ha presentado oficialmente la candidatura d mi papá Valentín Trujillo al Premio Nacional de Artes Musicales. Acá una iniciativa muy linda creada por un querido joven de Valpo: Benjamin Valencia. Por fa si les parece, firmar y compartir! https://chng.it/rZZm2h8ZcM, escribió.

La publicaicón rápidamente fue compartida y viralizada, llenándose de comentarios y corazones, convirtiendo el hashtag #Valentín Trujillo en tendencia.

Por lo mismo, no faltaron quienes pensaron lo peor al ver el nombre del músico y exintegrante del programa “Profesor Rosa”, en el número uno del listado.

“Por favor no me asusten, vi TT al tío Valentín Trujillo y casi me dio un infarto. Vamos que se puede, merece ganar este premio”.@angelitomq

“Es tan grande”

Además, muchos salieron a comentar la iniciativa, destacando la carrera del artista, aunque también tuvo detractores.

“Valentin trujillo ,podrá ser de izquierda o derecha a mi me da lo mismo(yo soy de derecha) pero Valentin trujillo es Valentin trujillo es como decir don Francisco es don Francisco son grandes personas que de una otra forma nos han dado alegria en algún momento de nuestra vida”.

“Listo! Aunque el reconocimiento al enorme talento y aporte cultural de tu padre no debiera depender de la cantidad de firmas recolectadas…”

“El tío Valentín Trujillo merece con creces el Premio Nacional de Artes Musicales por todo lo que ha significado en la música chilena https://chng.it/rZZm2h8ZcM”@soymarkus”

“Valentin Trujillo es tan grande y tan talentoso que siendo de izquierda estuvo en la tv en dictadura porque los talentosos siempre seran admirados por todos, salvo los jiles que todo lo ven politicamente” @Euler82714455