Junior Playboy ahora se lanzó contra Boric: “Salimos de un payaso y nos encontramos con Tony Caluga de frente”

Junior Playboy está en llamas, porque a través de redes sociales no sólo le dio con todo a Nano Calderón, sino que también las empalmó contra el Presidente Gabriel Boric, a quien no le dedicó palabras cordiales.

“Yo a esta vida vine a construir. Lo cual es bueno mantener ese pensamiento. Y a todas aquellas personas que quieran construir en la vida, ese es el lema, venimos a construir y no a destruir”, comenzó su discurso en un live de Instagram.

“Y no vamos a destruir una ciudad, no vamos a destruir por un gobierno que es un chiste, hay que decirlo”, continuó, pero luego aseguró que el Mandatario “que me hace reír a mí. ¡Uf! Cuando lo veo digo yo: ‘¿Con qué va a salir ahora?’, salimos de un payaso y nos encontramos con Tony Caluga de frente”.

[ Junior Playboy arremete contra Nano Calderón publicando particular mensaje por el Día del Padre ]

“Hagamos con fuerza nomás, compadre. Con liderazgo. Manteniéndonos siempre como país. Sabemos que Chile dentro de todo Chile es un gran país y su corazón es muy grande. La Roja, compadre. Así que siempre positivismo nomás, hacia todas las adversidades y situaciones. Y de eso se trata mucho las canciones que estoy construyendo yo”, precisó.