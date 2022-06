“Llegó el Facilón”: Naya Fácil presenta en sociedad a su nuevo auto

La influencer Naya Fácil presentó su nuevo auto en redes sociales, al cual bautizó como el “Facilón”. El vehículo viene a sumar otro logro material en muy poco tiempo, ya que hace un par de semanas le entregaron las llaves de su departamento en el centro de Santiago.

“Mi nuevo autito”, lo presenta Fácil, se sube y muestra que tiene una apertura en el techo: “Aquí voy a estar ahora, como alcaldesa”.

Auto de Naya Fácil

De hecho, la instagramer ya se ha mostrado haciendo test teóricos por internet, para poder dar el examen y obtener la licencia de conducir.

Naya, en medio del ojo del huracán

Contó hace unos días, en su cuenta de Instagram que fue citada a declarar por la Municipalidad de Copiapó, debido al desnudo que realizó en una iglesia de Caldera, cuando se bajó lo pantalones y mostró los pechos en el altar y lo grabó en un video que se viralizó en redes sociales el año 2019.

“¿Se acuerdan del video de la Iglesia? La alcaldesa, no sé si me demandó o qué hueá, pero me llegó este papel Caldera, de Copiapó parece que voy a tener que ir a la fiscalía”, comentó a sus seguidores.

Sin embargo, le bajó el perfil a la denuncia, asegurando que es una “antisistema” y solo quieren sacar multas “para el bolsillo de ellos”.

“Seguro voy a ir a la fiscalía, estos políticos no se cansan de sacar multas para el bolsillo de ellos jajaja o estoy ni ahí con ir ni nada, que le quede claro, están acostumbrados a sacarle las lucas a la gente, yo no soy del sistema, soy antisistema”.

La joven de 24 años, conocida por su erótico pasado y las aventuras que cuenta en su red social, contó de qué se trata la denuncia y criticó que la justicia se dedique a estos asuntos.