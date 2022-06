Barman de Jean Philippe Cretton revela los secretos de “Podemos Hablar”

Jaime Erasmo Figueroa Báez, periodista titulado de la universidad Uniacc el año 2013, hizo su práctica en el extinto programa de farándula “SQP”. Trabajó en Primer Plano, el matinal “Contigo en la mañana” y fue nominado como Mejor Notero al Copihue de Oro, el 2016.

Repitió dos veces en la media y salió del colegio a los 20 años. Pitutea administrando edificios y animando discoteques.

Se considera un doglover, enamorado de su poodle “Mino” y una vez se la jugó por salvarle la vida en plena vía pública. “Le hice respiración boca-hocico en la vereda de Bilbao con Pedro de Valdivia, porque tuvo una convulsión”.

Actualmente, es productor de invitados en “La Divina Comida” y periodista-barman en el programa que conduce Jean Philippe Cretton, acompañándolo en la conversión con los distintos invitados que se sientan en la barra, durante los 33 capítulos que están considerados en esta cuarta temporada.

“Tengo la mejor impresión de Jaimico. Es la primera vez trabajando juntos y es super grato. Siempre está tirando buena onda hacia mi trabajo y eso se agradece mucho”, señala Jean Philippe respecto a su bartender, que más sabe de farándula que de tragos. En esta conversación, nos servirá un cóctel de sabrosas anécdotas en PH !Salud!-

-Cómo fue la participación de Raquel Argandoña

-”Ella estaba bien nerviosa, dudosa al comienzo de aceptar. La primera vez nos juntamos con ella a conversar, fue dos meses antes del primer capítulo que íbamos a grabar. Pasaba el tiempo y yo la volvía a contactar para explicarle el formato, punto por punto para que no se bajara. Cuando llegó al backstage había todo un ambiente y expectación porque era !Raquel Argandoña! Fue super buena onda y lo pasó super bien”.

[ Raquel Argandoña amenazó a Eliseo Salazar de revelar nexo con la dictadura ]

-¿Fue la invitada más difícil de conseguir?

-”No. Carmen Gloria Arroyo fue la que más trabajo costó. Hace un año que estaba en conversaciones con ella”.

-¿Cómo llegaron a Jorge Valdivia ?

-”El grupo inicial no incluía a Jorge Mago Valdivia sino que a Lux Pascal (hermana de Pedro Pascal) y ella no pudo llegar a Chile y nos avisaron a último minutos. De hecho la promoción estaba lista y se nos cayó cuatro días antes. Ahí se me ocurrió invitar al Mago, le pedí ayuda a Daniela Aránguiz. Me junté con él en un café en Lo Barnechea y le conté. Acordamos ciertos temas no tocar y accedió ir al programa. Ese día llegó maquillado desde la casa. Daniela lo mandó listo”.

“Daniel Fuenzalida y Leo Méndez también se cayeron el mismo día de la grabación y los tuve que reemplazar rápidamente. Daniel se cayó porque...mejor que lo cuente él en Me Late, pero tiene que ver con Pamela Díaz, porque sin ella no va. Leo Méndez estaba enfermo”.

[ “He vivido varias relaciones tóxicas”: Cata Pulido confesó tortuoso pasado sentimental ]

-¿Cuánto le pagan a los famosos?

“A los políticos no se les paga, ellos van gratis. El promedio es menos de un millón de pesos. Pero los actores en general son super negociantes y me ha pasado en este programa y en La Divina Comida. Pero los sueldos de la tele ya no son los de antes. Antes superaban los dos millones ahora ni la mitad”.

-¿El personajes qué más los ha sorprendido?

-”Sin duda Kenita Larraín cuando contó que se había reconciliado con el Chino Ríos. Nos sorprendió a todos, porque no nos había contado eso en su pre-entrevista. Se creó una atmosfera tan buena que quedamos todos sorprendidos”.

-¿Cómo forman los grupos?

-Los armamos pensando en afinidades y debates que se puedan dar por diferentes posturas y temas.

-¿Próxima invitada?

-”Estamos en conversaciones con una Importante rostro mujer de argentina. Top ten de los personajes que han pasado por PH y vendrá a mitad de año. Está buena, buena, buena y ya es casi un hecho”.

-¿Tiene que ver con Benjamín Vicuña?

-”No. Es diva argentina”.

Anécdotas faranduleras de Jaime Erasmo

Tanza Varela: Del odio al amor con

“Uno de los momentos tensos que recuerdo fue en el reporteo del programa Fiebre de Baile. Estaba la práctica y tuve mi primer encontrón con Tanza Varela. No recuerdo el tema, pero se enloqueció con una de las preguntas y me empezó a gritar. Ahí le dije que no iba a permitir que alguien me viniera a gritar mientras hacía mi trabajo. Como le paré los carros, me amó, porque le gustó mi personalidad. Eso me lo comentó una vez que nos encontramos en el pasillo de Inés Matte (exChilevisión)”.

La ayuda de Raquel Argandoña

“Otra de las cosas que tengo bien grabadas es que gracias a la buena onda que lograba con los rostros, me daban cuñas concertadas en lugares donde no estuviera toda la prensa, para que tuviéramos la exclusiva. Incluso, Raquel Argandoña una vez sacó el auto, se dio la vuelta a la manzana para poder tenerla a la entrada de su casa y parecería fortuito. Eso es algo que sucedía harto. Nos llamaban mientras comían o carreteaban para generar pantalla”.

El plantón de 10 horas

“Recuerdo también que fui de los primeros en tener la imagen de Nicolás López cuando salió el reportaje de los abusos. Esperé por más de 10 horas afuera de la productora, arriba del auto, comiendo pizza, porque estaba lloviendo. Los famosos plantones eran la única manera de poder tener declaraciones o la imagen del protagonista de la noticia”.