“Sigue siendo una vergonzosa realidad...”: Priscilla Vargas reaccionó a los rumores sobre el animador que la discriminó

Hace pocos días, en el programa De tú a tú (Canal 13), Priscilla Vargas señaló que le dijeron que no podía hacer móviles “porque te llamas Priscilla”, por lo que terminó llorando en su auto por la frustración. Luego de esto, el periodista Sergio Rojas aseguró que el culpable de esa triste situación sería alguien que todos conocemos.

“Fue un animador de televisión, muy connotado, que llegó a Chile hace muy poco, estuvo en el extranjero viviendo por deudas, el que le dijo a Priscilla que con ese nombre no iba a llegar a la televisión y mira lo que son las cosas de la vida”, informó Sergio Rojas, aunque sin entregar nombre ni apellido, en su programa de Instagram “Que te lo digo”.

Sin embargo, por las características que entregó, muchos pensaron que fue Mauricio Israel, quien trabajó como conductor de Meganoticias hasta el año 2008. Como el nombre del conocido presentador corrió fuerte por el ciber espacio, Priscilla Vargas quiso alzar la voz y emitió una reflexiva declaración en su mismo Instagram:

“En varios medios aparece publicado quien habría sido la persona que me discriminó al inicio de mi carrera. Quiero aclarar que no apunto a nadie”, reflexionó la actual conductora de Canal 13 y agregó que “ entendiendo el país en que vivimos, habría que ser bien injustos para culpar a una sola persona, porque la responsabilidad es compartida cuando nuestra sociedad es así, y esa aprehensión respondía a eso, a cómo lo recibiría el público. Así lo entendí en su momento y me resigné” , explicó.

Aunque no negó la información difundida por Sergio rojas, Priscilla Vargas se dedicó a emitir una profunda reflexión sobre el clasismo en la sociedad chilena: “Es evidente que esa discriminación por nombre o apellido sigue siendo una vergonzosa realidad en Chile, y va más allá de la televisión”. Además, Priscilla solicitó a sus seguidores que “de una vez por todas hagamos un cambio de mentalidad, porque lo que puede ser para muchos muy superficial, el daño en quien lo recibe es profundo”.

