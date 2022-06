Raquel Argandoña criticó faceta de Cami Gallardo en “The Voice”: “No sé si ella de verdad es coach o solamente para la cámara”

Durante esta semana, Raquel Argandoña analizó el programa de talentos CHV “The Voice”, en donde diferentes estrellas de la música son parte del jurado. Sin embargo, hay una de las coaches que no logra convencer a la panelista de “Zona de Estrellas”, Camila Gallardo.

Todo comenzó cuando en el programa de Zona Latina se encontraban hablando sobre el espacio de la casa televisiva, en donde la “Quintrala” criticó el desplante poco natural de la intérprete de “Un Poco Más De Frío”.

Cabe recordar que Cami ha sido blanco de las críticas en redes sociales, ya que el público ha cuestionado varias veces su rol en el programa.

A raíz de esta situación, la panelista comentó que “yo no soy fan, pero sí la encuentro muy buena cantante. Ahora yo creo que en el papel de jurado, creo que está sobreactuada”.

“De repente veo y ‘ay que lindo que maravilloso’, entra otro y ‘ay no sensacional, maravilloso’. Todo para ella es fantástico, yo no sé si después ella de verdad es coach de los participantes o solamente para la cámara, a mi no me consta”, añadió.

Asimismo, comentó el conflicto que existe entre Yuri y Cami, ambas coaches de “The Voice”, quienes discutieron fuera de pantalla, asegurando que “yo quería ver la pelea y no la mostraron”, sentenció Raquel.