Juli Figueiró: la brasileña que pasó de ser chofer de camiones a una exitosa modelo de OnlyFans

Impacto generó este jueves en Brasil la historia de Juli Figueiró, una mujer casada hace 12 años, y quien pasó de ser una conductora de camiones de carga a participar en el tradicional concurso local del Miss Bumbum y abrir una exitosa cuenta de OnlyFans.

Esto, porque Figueiró se considera una mujer común y muy alejada de los parámetros de belleza que es frecuente ver en los programas de televisión de su país y plataformas sociales.

De chofer de camiones a fenómeno de OnlyFans

“Quise probar con el Miss Bumbum para romper barreras” y “cambiar la idea que la gente tiene de la belleza y del perfil de musa” inspiradora, aseguró la creadora de contenido en OnlyFans.

Juli Figueiró. Fuente: Instagram.

“Yo ya estaba siguiendo el concurso, y luego llegó la oportunidad de participar y mostrar mi lado más sensual, más empoderado. Ayuda a romper paradigmas, porque estamos muy acostumbrados a un perfil de musa, un modelo de musa fitness. La idea era llegar y demostrar que una mujer común, una mujer real, que es camionera, puede destacarse por su belleza, inteligencia y cuerpo”, explicó en el portal cenapop.uol.com.br.

“Hay gente que trata de anular a una mujer cuando es hermosa. Dicen: ‘Oh, es bonita, buena, no debe saber conducir, solo está enseñando el culo’. ¿Por qué no podemos hacer las cosas que hacen los hombres? La belleza no lo detiene”, agregó la joven, quien agradeció el apoyo que ha recibido de sus amigos y compañeros del rubro de los camiones para intervenir en el concurso y mantener su cuenta de OnlyFans.

“Todos en el rodaje apoyaron la idea. Ya tenía una multitud antes de que dijera que había aplicado. Fue algo que me sorprendió. Estamos aquí (en las redes sociales) todos los días y nos unimos. La gente hace esfuerzos colectivos, muchos no sé, pero me están ayudando”, aseguró.

“Estoy invirtiendo mucho en procedimientos estéticos, enfocados en el gimnasio, cuidando la alimentación. Por mucho que me guste, no tengo un cuerpo de musa fitness, no es mi perfil, mi perfil siempre ha sido caballo, perfil grande. Me gusta este perfil. Me han preguntado estos días si tengo la intención de agrandar mi trasero. No, ya es enorme y me gusta. Estoy trabajando para mostrar un trasero maravilloso el día del concurso”, confirmó la conductora de camiones, quien insiste en que las mujeres, sean como sean, deben empoderarse. Como ella lo hace con sus publicaciones en OnlyFans y que, lamentablemente, dice que le han costado varias críticas de su propio género.

“Siempre me ha gustado mucho el lado sensual, atrevido, empoderador, siempre he llevado ropa más ajustada y escotada. Llamé la atención como camionero. Luego vino la idea de vender contenido, mostrar un poco más (...) lamentablemente sufro ataques (en redes sociales) de otras mujeres que piensan que es absurdo que una mujer sea sensual y trabaje con un camión”, finalizó.