Adriana Barrientos desclasifica mala onda con Sergio Lagos: “No sé qué le pasa”

Adriana Barrientos dio a conocer en “Zona de Estrellas” la supuesta mala onda que le tiene Sergio Lagos, la que tiene un origen hace años. “Desde el 2004 me viene vetando. No es chacota, estoy súper sentida con Sergio Lagos”, dijo “La Leona”.

¿Y cuándo supo de esta mala onda? Barrientos dijo fue convocada al casting para participar en el reality La Granja Vip y Lagos habría dicho que no la quería en el programa.

“No sé porque veinte años después me sigue rebotando porque cada vez que hay un programa donde Sergio Lagos esté de animador yo no puedo poner una pata en ese set de televisión. No sé que le pasa a Sergio”, dijo la modelo en declaraciones que recogió La Cuarta.

“Espero algún día tener una respuesta, a Nicole la quiero, la amo, me encanta. Con ella es otro cuento, pero él a mí me hizo la cruz y no tengo idea por qué”, afirmó Barrientos.

“Yo tenía 24 años. La primera vez que me vetaron en televisión fue él, no quiso que estuviera con él y me fui a trabajar con Don Francisco que me recibió muy contento”, explicó.