Juan Falcón agradece noble gesto de su amiga Katty Kowaleczko para no perder su casa

El actor Juan Falcón desclasificó la generosa ayuda que recibió de parte de su amiga y colega Katty Kowaleczko, quién lo socorrió de forma desinteresada para que no perdiera su casa tras ser víctima de estafa por 120 millones de pesos, según reveló en el programa “Pero con respeto” de CHV.

El animador Julio César Rodríguez le consultó sobre sus amistades fuera de la televisión y más allá de las teleseries, cuando el cubano reveló que Kowaleczko es casi “una hermana” para él y contó el momento que gentilmente le tendió una mano para que no lo embargaran producto de las deudas.

“Capaz que no nos hablemos todos los días, pero cuando yo levanto el teléfono están ahí”, señaló respecto a su círculo mas cercano, dentro de los que se cuenta su querida amiga.

Según contó, la estafa se debió a “un cagazo que yo tuve una vez, en un restaurante que me metí, que me estafaron. Tú sabes con quién, no vamos a decir nombres, eran 120 palos...el banco embargándome la casa...pasé unos cheques de hue…de buena onda”, manifestó sobre la pérdida de 120 millones de pesos, por el cual estuvo a punto de ser desalojado.

“Tengo gente que me quiere”

Fue ahí cuando entró en escena Kowaleczko, quien actuó de muy buena manera, tal como destacó Julio César.

“Me dijo, cuánto hace falta, y me pasó el billete y me dijo que no te quiten tu casa, si algún día puedes me lo pagas, sino ahí vemos. Ella me ayudó”, recordó el agradecido actor, señalando que “la Katty es mi hermana, yo sé que si levanto el teléfono ella va a estar ahí”.

Además, agradeció la gestión de su amigo abogado que le bajo los costos de sus servicios profesionales, a su colega Pancho Melo, Jorge Zabaleta, entre otros.

“Tengo gente que de verdad me quiere todavía”, finalizó, confirmando que más vale tener amigos que plata.