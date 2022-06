Cata Pulido dice saber por qué Cristián de la Fuente genera envidia: “Lo que más le juega en contra es que es tremendamente guapo y seductor”

El actor Cristián de la Fuente se ha convertido en un portavoz de la contingencia nacional, más luego de la encerrona de la que fue víctima junto a su hija. Y tras entregar sus opiniones al estar a favor del Rechazo, se ha transformado en un personaje de amor y odio.

Al respecto la actriz Catalina Pulido, en el programa de YouTube con Patricia Maldonado, dijo que “a Cristián de la Fuente, desgraciadamente, lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca”.

“Ayer ponte tú había un señor DC, no me acuerdo su nombre (...) imagínate, el gallo DC, que se supone que había sido parte del ‘Apruebo’ y ahora iba a votar ‘Rechazo’. Nadie le dijo nada porque es un chileno promedio, no llama mucho la atención, no tiene este privilegio del físico espectacular que tiene mi gran amigo, Cristián de la Fuente”, explicó.

Catalina Pulido

Figura del Rechazo

El actor fue protagonista de una fuerte discusión política en el programa “Sin Filtros”, en donde nuevamente habló sobre que su opción para el plebiscito de septiembre será el Rechazo, y además recalcó que él no venía de una familia privilegiada.

“Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá y terminé de mantener a mi mamá (...) El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar”, comentó el actor en aquella ocasión.

Sin embargo, su excompañero de su salón de clases, Octavio Amaro, tomó sus redes sociales y le mandó un mensaje a de la Fuente: “Oye Cristián de la Fuente, ibas al Grange conmigo, si eso no es ser privilegiado, no sé qué es”, expresó en su cuenta de Twitter.

“Todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos de mil kilómetros adelante de los demás. Como yo quiero eso para todos, porque lo viví, #ApruebodeSalida”, expresó el cineasta.

Finalmente, el director de cine comentó sin pelos en la lengua que “tú en cambio quieres mantener las cosas sólo para ti” hablando de sus privilegios.